Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 276
Die Sache ist die, dass ich keine Lust habe, mich mit allen möglichen "magischen" Tricks, verschiedenen Frameworks, von denen es 100500 gibt, verschiedenen geheimen Schlüsselkombinationen und der Bedeutung der Parameter einer der >10 000 "universellen Funktionen" zu beschäftigen. Ich habe ein anderes Gehirn. Ich selbst habe viele Hunderte von Funktionen geschrieben, vielleicht mehr als tausend, und ich habe einige von ihnen viele Male neu geschrieben, weil ich vergessen hatte, dass ich sie bereits geschrieben hatte, ich erinnere mich nicht an Namen und Signaturen von Funktionen, die ich selbst vor einem halben Jahr geschrieben und selten benutzt habe, wie kann ich mich an 10 000 von ihnen aus dem linken Framework erinnern? Aber ich bin gut darin, mich zu erinnern oder das Wesen von Algorithmen zu überdenken, zum Beispiel bei einem solchen Fit01, selbst wenn ich es vergessen würde, hätte ich es in einer Minute parat und es hängt nicht von OS, NDA, Framework und Paketen ab.
R hat entweder 120.000 oder 150.000 Funktionen, die in 10.000 Paketen zusammengefasst sind.
Diejenigen, die R benutzen, versuchen jedoch nicht, irgendwelche Funktionen aus R zu finden, die nicht in MKL enthalten sind, und verwenden sie aus Faulheit oder mangelndem Wissen. Das ist überhaupt nicht die Frage.
Die Frage ist anders formuliert.
Zum Beispiel.
Es wird ein Handelsproblem festgestellt: die Nicht-Stationarität von Finanzreihen.
Dann suchen wir in R nach Werkzeugen, um dieses PROBLEM zu lösen.
In diesem Zusammenhang wurde eine Reihe von TRADING-Problemen identifiziert und Lösungen für diese Probleme auf Code-Ebene vorgeschlagen.
Und die Frage nach der Skalierungsfunktion kam auf, es funktioniert nur Punkte....
Was mich betrifft, so brauchen Sie nichts zu suchen, Sie müssen es selbst tun können. Die Suche nach Werkzeugen und das Ziehen von Parametern ist eine schändliche Angelegenheit, keine Männersache.
Worte nicht eines jungen Mannes, sondern eines Ehemannes...
Dieser Weg hat natürlich seine Berechtigung, zumal die Sprache R es erlaubt, ein und dieselbe Handlung auf viele Arten auszuführen. Es hängt alles von der Erfahrung, den Fähigkeiten und natürlich von den Eigenheiten des "Gehirns" ab. Viele Menschen wissen, worum es sich handelt, z. B. um eine Blinddarmentzündung, aber sie wissen nicht, worum es sich handelt.
PS: Ich würde vorschlagen, dass die Entwickler im Forum einen Timer für die Selbstzerstörung von Datensätzen mit einem Timer einführen. Wie in der persönlichen Korrespondenz.
D.h. hier würde ich sagen: Selbstzerstörung in 2 Stunden. Und es würde keine Ableger von Huskys geben.
Viel Glück!
Sie sollten wissen, wie Sie es selbst tun können.
Schenja, du brauchst es, das bestreitet niemand, aber bevor du eine Idee programmierst, musst du sie irgendwoher bekommen, ich meine eine funktionierende Idee.
Es gibt Millionen von Ideen auf dem Markt, aber nur wenige funktionierende Ideen.
Um eine funktionierende Idee zu finden, muss man nach ihr suchen, ist das nicht logisch?
Ich glaube nicht, dass man danach suchen muss.
Sie irren sich also.
Die Suche nach Werkzeugen und das Ziehen von Parametern ist eine schändliche Angelegenheit, keine Männersache.
Natürlich ist das hier eine tolle Sache :)
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, nach einer Idee zu suchen:
1) Sie können alles selbst programmieren (als Mann, der sich nicht schämt :)) )
2) Sie können eine bereits bestehende Idee verwenden, die bereits von jemand anderem umgesetzt wurde.
Ich bin kein Akademiker, Mathematiker oder Programmierer und habe mich für die zweite Option entschieden, weil ich keine andere Wahl hatte.
Ich habe alles geprüft, was ich wollte, alle Ideen von kointegrierter Arbitrage über neuronale Netze und Hidden-Markov-Modelle bis hin zu allen Arten von Wäldern sowie technische Analyse, Levels, Candlesticks, Spektrumanalyse usw.
Das Bild zeigt meine Skripte, ich habe alles für etwa +- ein halbes Jahr geschrieben, jede blaue Datei ist ein Skript, und jeder Ordner hat von 5 bis 25 solcher blauen Dateien (Ideen)
Jedes Skript verwendet zwischen 1 und 6 vorgefertigte Bibliotheken (Pakete).
Jedes Paket besteht aus Tausenden oder gar Millionen von Codezeilen, die aus Geschwindigkeitsgründen oft in einer niedrigen Programmiersprache geschrieben sind.
Also, Schenja, fassen wir zusammen, was ich getan habe, aber auf eine männliche Art und Weise :) WennSie es selbst machen wollen, brauchen Sie..:
1) ein Spezialist in vielen Bereichen der Infinitesimalrechnung sein. Statistik, Theorie. Digitale Signalverarbeitung, Kombinatorik, maschinelles Lernen. und so weiter und so fort.
2) Verbringen Sie Wochen oder sogar Monate damit, jedes Paket zu schreiben und anzupassen.
3) In der Lage sein, in vielen Sprachen zu schreiben, einschließlich alter und niedriger Sprachen.
4) 30 Jahre brauchen, um all das zu lernen und umzusetzen, und das Traurigste daran ist, dass es nicht funktioniert :))))
Ich habe nur ein halbes Jahr gebraucht :) Was ist besser: den gesunden Menschenverstand benutzen oder seinenMann stehen? ????
Übrigens habe ich ihn gefunden, die Mühe hat sich also gelohnt. Auf Seite 269 habe ich meinen Algorithmus beschrieben
Interessant ist, dass sie auf runden Niveaus meist Limits setzen und Stopps auf der Grundlage von Kursniveaus auf dem Chart setzen.
Bei Kryptowährungen ist es das Gleiche (in Bezug auf die Limits, Stopps werden dort nicht gesehen).
Im Allgemeinen kann man überall dort, wo es einen tiefen Markt gibt, diesen sehen.
Ich habe in meinem Tagebuch eine Transaktion von vor 5 Jahren gefunden, als ich auf "oanda" gehandelt habe, rein zufällig. Es war eine schöne Zeit, voller Hoffnung und etwas Marktromantik. :)
Wenn Sie ein Verständnis von dem, was ist Einsparungen / Zuteilung, zu verstehen, wer Sie nehmen das Geld von und vor allem Disziplin und Geduld, nicht nur erfolgreich zu geben, sondern auch zu warten, bis die gesamte Bewegung, mit den letzten Punkten habe ich chronische Probleme, und das ist, warum ich die Algorithmen beigetreten :)
P.S. das ganze Handelssystem in einem Beitrag GRATIS :))
Schönes Bild, gefällt mir )
Leider schadet diese ganze "High-Level"-Tüftelei mit 120 000 Funktionen mehr, als dass sie hilft. Das Hauptproblem besteht darin, dass man, wenn man nicht weiß, wie ein Algorithmus auf niedriger Ebene aufgebaut ist, und man ihn mindestens einmal ohne Tipps selbst schreiben muss, nicht in der Lage ist, ihn meisterhaft zu verwenden, zu ändern, zu verbessern, neue darauf basierende Algorithmen zu erstellen usw. Und alles, was öffentlich zugänglich ist, bringt keinen Vorteil, insbesondere nicht auf dem Markt. Spielen Sie also mit 100500 Paketen, die auf oberflächlichen Beschreibungen auf hohem Niveau basieren, und jeder wird zufrieden sein))
Leider schadet dieses "High-Level"-Gefummel mit 120.000 Funktionen mehr als es nützt,
Manchmal, wenn man etwas sucht, das funktioniert, sind fertige Pakete besser, und wenn man es schon gefunden hat, muss man es selbst herausfinden und den Code neu schreiben.
Finden Sie nicht auch?
Das Hauptproblem besteht darin, dass man sie nicht verwenden, ändern, verbessern, neue darauf basierende Algorithmen erstellen kann, wenn man nicht weiß, wie ein Algorithmus auf niedriger Ebene funktioniert, und man ihn mindestens einmal ohne Tipps selbst schreiben muss.
uneingeschränkt zustimmen
Alles, was öffentlich zugänglich ist, verschafft Ihnen keinen Vorteil, vor allem nicht auf dem Markt.
auch hier ist es eineandere Geschichte
So gehen Sie voran und spielen mit 100500 Packungen, auf der Grundlage der oberflächlichen High-Level-Beschreibungen, jeder wird glücklich sein, es zu tun)))
ok, wie du meinst :)