Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 281
Ich gestehe, ich verstehe nicht ganz, was Sie sagen wollen. Oder besser gesagt, ich verstehe es überhaupt nicht :-) Im Allgemeinen kann ZigZag als Ausgangsvariable verwendet werden, allerdings in einem sehr engen Kontext. Das Einzige, was Sie richtig gemacht haben, ist, dass Sie den Zeitpunkt für die Analyse wählen müssen. Zu welchem Zeitpunkt werden Sie die Umkehrung von ZZ???? analysieren? Wenn jede Bar, dann sage ich Ihnen gleich, das ist Utopie. Der Markt sollte zum Zeitpunkt seiner Umkehrung analysiert werden. Wenn die Brechung bereits stattgefunden hat, denn es wird immer einen Platz für einen Pullback geben, von dem aus wir einsteigen werden. Nicht wahr?
Das ist genau das, was ich geschrieben habe, und ich gehe davon aus, dass wir über dieselbe Sache sprechen.
Die Umkehrungen zu Leerverkäufen nutzen. Der Lehrer für den Verkauf ist NICHT das, was nach der Umkehrung liegt, sondern VOR und NACH der Umkehrung, die durch die orangefarbene Linie abgeschnitten wird. Ähnlich verhält es sich mit Longs.
Nehmen Sie eine lange - lila Linie. Er schneidet alles ab, was unterhalb der Kurslinie liegt, die eine künftige Umkehrung vorhersagt, die bei einem bestimmten festen Wert - dem potenziellen Gewinn - liegen wird. D.h. wir sagen nicht den Trend, sondern den Gewinn voraus.
Sagen Sie mir, schreiben Sie auf irgendeine Weise eine Geschichte über oanda?
Aus irgendeinem Grund haben Sie den zweiten Teil des Beitrags ignoriert.
Das ist das Los der Meister, der Virtuosen ihres Fachs, von denen es hier nur sehr wenige, wenn überhaupt, gibt.
Für alles, was ich auf oanda habe, gibt es eine Geschichte, die man von der Box herunterladen kann. Es ist wahrscheinlich fast ein Jahr mit 20 Minuten und ein weiteres fast ein Jahr mit einer Stunde und einem Tag vergangen.
Wie und wo kann ich sie herunterladen?
Beim Trendhandel müssen Sie die Fortsetzung des Trends vorhersagen, nicht die Umkehrungen.
Man muss die Messerschneide erwischen, die Meister ihres Fachs, von denen es hier nur sehr wenige gibt, wenn überhaupt.
Die Trendfortsetzung ist keine klare Sache, da es einen Vorhersagefehler gibt, der den Trend zerreißt.
Siehe meinen Beitrag oben. Nicht den Trend auffangen, sondern künftige Gewinne vorhersagen. vorhergesagt und abgewartet.
Natürlich, Umkehrungen sind schwieriger zu lehren, sowie targetets und nicht mit ZZ natürlich, weil ZZ fängt extremums überhaupt nicht, wo die großen begann oder endete Drücken der Preis. Die Knicke (Knie) der ZZ-Punkte sind in der Regel unauffällig, wenn es darum geht, sie im Merkmalsraum zu unterscheiden.
Sagen Sie den Preis voraus oder richten Sie sich nach der Entwicklung? Sagt der MO voraus, wo sich der Preis in der Zukunft befinden wird, oder ist der Algorithmus trendfolgend?
In meinem Profil finden Sie alles, was Sie brauchen. Das bedeutet, dass Sie das Produkt herunterladen und sofort Zugriff auf alle verfügbaren Verlaufsdaten erhalten.