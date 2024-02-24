Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 272
Denn selbst auf solch primitiven Zeichen, auf winzigen Zeichen, kann man 3-5% ziehen, d.h. die Richtung mit 53-55% Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Dies funktioniert nicht mit weißem Rauschen.
Ich weiß nicht, was 3-5 % sind, aber das "weiße Rauschen" mit einer Genauigkeit von etwa 50 % vorherzusagen, ist einfach. Sie schalten den PRNG ein und machen weiter.
Und zwar stückchenweise - sogar unter 90 %!
3-5% ist ein Vorteil gegenüber dem Zufall (53-55%) - 50%, bei Stichproben von Hunderttausenden von Stichproben (nicht in Brocken).
PS: Dmitry, ich sehe, du willst herumalbern, leider bin ich kein guter Kandidat dafür. Viel Glück mit dem weißen Rauschen und der unendlichen Varianz.
Zum Beispiel könnten die "Niveaus" einer der wichtigsten Indikatoren sein, d.h. die Niveaus, die wir auf dem Chart mit den Augen sehen, wo die Leute Stopps setzen. Versuchen Sie, ein solches Merkmal zu formalisieren und zu programmieren und prüfen Sie, wie statistisch signifikant es ist.
Jeder sieht "Levels" auf seine eigene Art und Weise, manche bauen SQs, manche Bollinger, manche bauen Minimum/Maximum usw. Ich verwende ZZ . Es ist schwer zu sagen, wie man dieses "wichtigste Attribut" formalisieren kann, vielleicht weil es das wichtigste ist, wie Elliott-Wellen, es ist zu vielseitig und subjektiv, dass es mit allen Formationen, die das Marktverhalten vorhersagen, angepasst werden kann, aber niemand will es mit nicht vorhersagbaren tun...
Ich persönlich ziehe nicht alle Arten von "Trendlinien". Ich konzentriere mich auf Zickzacklinien, die nicht durch den Preis abgedeckt sind. Ich weiß nicht, wie man es zu einem Zeichen macht.
Woher haben Sie das Datum mit den Pfählen?
Ja, die nächsten nicht gekreuzten Zickzacklinien wie Hochs und Tiefs, aber nicht nur dort, ich kann nur sagen, dass ich einen ziemlich cleveren Weg gefunden habe, um diese "eigentümlichen Punkte", "Attraktoren", sehr wichtige Merkmale zu machen, aber ich werde meinen lieben Meistern die Freude am Erfinden nicht nehmen)))
Natürlich ist das Niveau wichtig. Aber es ist wichtiger, die Kräfte zu sehen, die auf den gegebenen Zeitrahmen wirken. Und wir sollten nicht vergessen, dass jede TF ihre eigenen Widerstands- und Unterstützungsniveaus hat. Um die Vielfalt der Bedingungen auf vielen TFs zu verarbeiten, brauchen wir Modelle von MO.
Wie sieht es aus? In der Anlage.
Viel Glück!
Gibt es Makler, die keine Einsätze anbieten? Das ist der einzige Weg, der zuverlässigste Weg, um einen synchronisierten Datenstrom aus vielen Quellen zu erhalten. Soweit ich weiß, schreibt jeder die Daten selbst, auch diejenigen, die den HFT-Handel moderieren.
Das habe ich nicht gefragt, ich meinte, wie/womit schreibt man das Glas? mit Ihrer Software oder . ?
Nun, ja, die nächsten nicht gekreuzten Zickzack-Knie wie hai\loi Händler setzen Stops und Begrenzer, aber nicht nur dort, kann ich nur sagen, dass ganz in einer cleveren Art und Weise, fand ich, wie man diese "besondere Punkte", "Attraktoren", sehr wichtige Funktionen zu machen, aber ich werde nicht berauben die verehrten Herren die Freude der Erfindung)))
Warum nicht? Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Ich höre mir gerne die Erfahrungen anderer Leute an, das spart mir viel Zeit.
Und noch eine Frage: Wie haben Sie diese Bedeutung gemessen, um später festzustellen, dass sie an Bedeutung gewonnen haben?
es sieht stark aus! aber es ist auch nicht klar (
Einverstanden. Aber um zu erklären, wie das funktioniert, müsste man einen ganzen Artikel schreiben. Und die Zeit ist katastrophal kurz.
Der Indikator ist auf dem Markt erhältlich. Das Beispiel wird jedoch nicht zu Werbezwecken angeführt, sondern um die Komplexität der Analyse zu verdeutlichen.
Viel Glück!
1) Ich habe die falsche Frage gestellt, ich meinte, wie/womit schreibt man das Glas? mit Ihrer Software oder . ?
2) Warum nicht? Ich würde gerne mehr darüber erfahren... Ich würde gerne davon hören... die Erfahrung eines anderen spart mir Zeit...
3) Und noch eine Frage: Womit haben Sie diese Bedeutung gemessen, um später festzustellen, dass sie bedeutender geworden sind?
1) Meine Software, natürlich))
2) Über die Chips-Ebenen, ich werde es nicht zu Kartoffelpüree verderben, ich habe schon viel gesagt. Wenn Sie ein echter Algotrader sind, müssen Sie Ihre unwiderstehliche Motivation, es selbst zu tun und eine ganze Reihe von Ideen, wie es in Ihrem System der Abstraktionen implementiert werden kann, beginnen mit Tiefpunkten, Pivot-Punkte, etc. Sie wissen, wo Sie die Stops setzen, nach welchem Algorithmus, diese Punkte sind "Attraktoren", oder eher Anti-Attraktoren, von denen der Preis prallt, von oben und unten.
3) Die Überprüfung der Signifikanz ist so einfach wie ein Brötchen: Sie haben ein Modell, (re-)lehren Sie es mit und ohne das Attribut, berechnen Sie die Differenz und es wird der Beitrag des Attributs zum Modell sein.