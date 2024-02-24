Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 273
3-5 % ist ein Vorteil gegenüber dem Zufall (53-55 %) - 50 % bei Stichproben von Hunderttausenden von Stichproben (nicht Brocken).
PS: Dimitri, ich sehe, du willst herumalbern, leider bin ich kein guter Kandidat dafür. Viel Glück mit weißem Rauschen und unendlicher Varianz.
Nicht Dimitri, aber ich werde sagen - falsch. Weißes Rauschen ist wirklich das Einfachste, mit dem man arbeiten kann. Das ist eine medizinische Tatsache, tut mir leid. Die Frage ist nur, wo kann man es bekommen, dieses weiße Rauschen? ))
1)Natürlich mit meiner eigenen Software))
Ich kann Ihnen einige Tipps geben, wie Sie schreiben und worauf Sie achten sollten.
2) Über die Chips Ebenen, werde ich nicht in den Kartoffelbrei zu kauen, habe ich schon zu viel gesagt,
Ich glaube, Sie haben gar nichts gesagt)).
Wenn Sie ein echter Algotrader sind,
Ich bin nicht)), können Sie sagen, ich lerne gerade programmieren.
Sie müssen unwiderstehlich motiviert sein, es selbst zu machen und eine ganze Reihe von Ideen haben, wie es in Ihrem Abstraktionssystem umgesetzt werden kann, beginnen Sie mit Freezes, Pivot-Punkten usw. Sie wissen, wo Sie Ihre Stops setzen, nach welchem Algorithmus, diese Punkte sind "Attraktoren", oder eher Anti-Attraktoren, von denen der Preis abprallt, von oben und unten.
Um welche Art von Abstraktionssystem handelt es sich? Was sind Attraktoren? Stammt das aus der Chaostheorie?
Sie wissen, wo die Haltestellen sind.
Ich habe seit etwa 5-6 Jahren keine Stopps mehr nach Hochs und Tiefs gesetzt.
3) Die Überprüfung der Signifikanz ist so einfach wie ein Brötchen: Sie haben ein Modell, trainieren mit und ohne dieses Merkmal und berechnen die Differenz - das ist der Beitrag des Merkmals zum Modell.
Ich verstehe... schön und einfach.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, mir zu zeigen, wie Ihr Modell funktioniert, nur ein Diagramm und einige Signale, damit ich mich orientieren kann
....diese Punkte sind "Attraktoren", oder besser gesagt Anti-Attraktoren.....
Lowi hai kann sowohl anziehend als auch abstoßend wirken, je nach dem Verhältnis der Grenzwerte\stops. Auf runde Beträge muss man nach wie vor aufpassen. Etc.
Ein Attraktor ist ein Attraktor. ein Punkt, der den Preis anzieht.
Gibt es Statistiken, die die Existenz von "runden Ebenen" rechtfertigen?
Ich habe lange Zeit gesucht - und nicht gefunden....
Interessant ist, dass die runden Niveaus meist durch Limits festgelegt werden, während die Stopps auf der Grundlage der Kursniveaus im Chart festgelegt werden.
Das Gleiche gilt für Kryptowährungen (in Bezug auf die Limits werden dort keine Stopps gesehen).
Im Allgemeinen kann man überall dort, wo es einen tiefen Markt gibt, diesen sehen.
Wenn.
Dies ist ein Bild, das die Positionen der Spieler zeigt, deren Wetten NICHT auf dem Markt platziert werden.
mytarmailS:
1) Ich kann Ihnen einige Tipps geben, wie Sie schreiben und worauf Sie achten sollten
Danke, für mich ist das Stadium bereits überschritten, aber vielleicht hilft Ihr Rat jemand anderem.
2) Ich lerne gerade, wie man programmiert.
Ich kann nicht ohne sie auskommen.
3) Um welche Art von Abstraktionssystem handelt es sich? Welche Art von Attraktoren? Stammt es aus der Chaostheorie?
Jeder Programmierer entwickelt im Laufe der Zeit seinen eigenen Programmierstil, ebenso wie der Händler, insbesondere wenn er allein oder in einem kleinen Unternehmen arbeitet. Daher ist es viel einfacher, eine Idee zu verstehen und sie selbst in Code umzusetzen, als sich durch die Ersatzteile des Codes eines anderen zu wühlen, vor allem, wenn der andere Programmierer eine andere Denkweise hat, was oft der Fall ist. Das Abstraktionssystem ist einfach gesagt seine eigene Handels-API
Combinator über Attraktoren erklärt, sollten Sie in der Lage sein, herauszufinden, wie man das Maß der Nähe zu den nächsten Lions oder Vergangenheit Umkehrungen berechnen dies wird das Zeichen sein.
4) Wenn nicht schwer können Sie zeigen, wie Ihr Modell funktioniert, nur ein Diagramm und Signale, nur um zu orientieren
Das möchte ich nicht, es könnte den Handel verhexen, Marktbeobachter zeigen gerne schöne Bilder, ich habe nichts mit Marktbeobachtern zu tun. Wenn Sie lernen, wie man gewinnbringend handelt, werden Sie erfahren, dass die Popularität nutzlos ist, es ist kein Showbiz.