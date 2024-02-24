Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2295
es ist die falsche Abweichung.
Mein derzeitiges Ziel ist es, Trend/Flatness mit Hilfe der Korrelation zu bestimmen, für Zyklen werde ich Fourier verwenden.
Diese Tests sind nicht vollständig, ich habe einen Artikel gesehen, der besagt, dass der Zufälligkeitstest die Musik bestehen konnte.
Man muss sich die Einzelheiten ansehen - welche Art von Musik (für wen ist auch weißes Rauschen Musik), ob sie komprimiert wurde, welche Art von Tests durchgeführt wurden (es gibt Dutzende davon, und es ist notwendig, sie alle zu bestehen).
Ich glaube, Rap mit einer niedrigeren Bitrate, ich konnte den Link nicht finden.
Aus irgendeinem Grund ist jeder daran gewöhnt, Martin als Durchschnittswert über Positionen zu bezeichnen, die meist nicht sinnvoll oder überoptimiert sind.
Sie können die Parzelle fixieren, aber trotzdem ein Raster verwenden. Die Handelssätze (Einstiegs- und Ausstiegspunkte) werden sich ändern, ebenso ihre Darstellung im Merkmalsraum für MO. Gerade dieser Punkt ist interessant.Ob der Stabilitätseffekt bei der Verwendung neuer Daten eintreten kann, weiß ich nicht. Eine solche mathematische Formel habe ich nicht. Überprüfen Sie es empirisch.
Nun, wenn Sie meinen, das Raster richtig zu berechnen, so dass es profitabel ist, und die Regeln für das Hinzufügen von Aufträgen. (Daran ist etwas dran). Und je nach der nächsten Zeile sollte das Muster des Gitters geändert werden und wir sollten lernen, die richtigen Grenzen und Begrenzungen zu setzen.
Dies ist eine umfangreiche Schulung.
Da das Niveau der Teilnehmer an dem Thema im Durchschnitt gestiegen ist (alle haben gelernt, neuronale Netze zu unterrichten), schlage ich vor, beliebte Strategien zu nehmen und MO an sie anzuhängen. Einschließlich Martin und TC vom Markt.
Es ist also jemand ausgefallen.
Sie haben keine Auswirkungen auf ihre Rentabilität.
Ich glaube, dass dieses Thema reife TCs hervorbringen kann
reife TS(Gral ohne Neuro, iI) fast 4 Zeilen
eine Kopie des FX-Sektor-Algorithmus für SME
d.h. bei Devisen sind die Erträge der Kehrwert dieser Sharpe Ratio
Wenn wir den Expert Advisor anheben und für die Analyse verwenden wollen, können wir ihn als Beispiel verwenden, aber wenn wir die zu wählende Richtung nicht bestimmen können, müssen wir vielleicht die Richtung bestimmen, die wir einschlagen wollen).
Das Bilden eines Gitters (Ordnungsbedingungen) auf einmal und viel, es ist ein bisschen komplizierter als zunächst die Richtung zu lehren).
Spaß zu spielen mit diesem, wird bald tunlustig, weil es unklar ist )
Nun, statt einer einzigen Lösung gibt es eine Lernstrategie in Form von mehreren Lösungen)
Wie ist das Konfidenzintervall in Abbildung 2 aufgebaut?
Sie könnenes sich hier ansehen.