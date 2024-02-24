Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2301
Es gibt einige Merkmale, die merkwürdigerweise die Verallgemeinerbarkeit beeinträchtigen (ich spreche hier insbesondere von Catbust, aber das gilt wahrscheinlich auch für andere). Es erscheint seltsam, denn man fügt einfach neue Funktionen hinzu, und das Modell produziert mehr Fehler als ohne diese.
z.B. mit einigen Maischen trainiert, dann einige entfernt und die Genauigkeit wurde höher
Nein, eine Schicht ist primitiv, es ist nur eine Gewichtsmultiplikation
Das ist Ihre Theorie.
nicht meine.
Ich habe diesen Effekt schon vor langer Zeit beschrieben
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/725189
Sie wird erkannt, indem das Modell vollständig neu trainiert wird.
Es ist Lärm, der Ihre Arbeit stört.
Ja, aber hier können Sie sehen, wie die Funktionen zusammenwirken. Schade, dass es an einen bestimmten MO-Rahmen gebunden ist.
weil die Bedeutung durch Multikollinearität unterschätzt werden kann.Natürlich ist es nicht gut, mit der Hand herumzufummeln, wenn es so viele Zeichen gibt
Die vorgestellte Formel y = x1/x2. - ist kontinuierlich und nur zweidimensional.
https://www.mql5.com/ru/code/9002
Empfehlungen:
Ist es diskret oder kontinuierlich?
Es ist kontinuierlich. Weist sie Lücken und Löcher auf? Haben Sie sich die Beispielzeichnung angesehen?
Eine stetige Funktion ist eineFunktion , die sich ohne momentane "Sprünge" (Lücken genannt) ändert, d. h. eine Funktion, bei der kleine Änderungen desArguments zu kleinen Änderungen des Funktionswerts führen.Der Graph einer stetigen Funktion ist eine stetigeLinie.
Wo wirdy = x1/x2 unterbrochen?
x2=0