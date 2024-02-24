Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2290
Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wo ich anfangen soll und wie es überhaupt aussehen soll. Meiner Meinung nach sind diese Dinge irgendwie unvereinbar.
Das macht mehr Sinn, als es auf den ersten Blick scheinen mag.
Was meinen Sie damit - was ist die Rolle eines neuronalen Netzes - um Momente für den ersten Eintrag zu finden? Oder ihm beizubringen, den Sinn der Öffnung bei erhöhtem Minus zu finden?)
Ich interessiere mich für praktische Umsetzungen, ErfolgsgeschichtenIch habe einen in Signals gesehen, der gut funktioniert.
1. ich benutze die Bibliothek.
2. Wenn Sie MetaEditor zum Erstellen und Debuggen von Python-Skripten verwenden wollen - nein.
Die Pläne sind beeindruckend. Aber ich habe den Eindruck, dass Sie das Unermessliche begreifen wollen.
Viel Glück!
PS: Sind Sie immer noch der Meinung, dass eine Diskussion über die Anwendung der Sprache R in diesem Forum unangebracht ist?
Ich meine die Ausführung von Python-Skripten im Terminal als Skripte.
Da es sich um einen Skript-Startmodus handelt, sind keine Ereignisse verfügbar.
Die Pläne sind beeindruckend. Aber ich habe den Eindruck, dass Sie sich die Unermesslichkeit zu eigen machen wollen.
Schauen Sie sich im MetaQuotes-, MetaTrader- und MQL-Ökosystem um, das war auch alles riesig. Und man hat immer gehört: "Das geht nicht".
Außerdem sieht/versteht man nur sehr wenig davon.
PS: Sind Sie immer noch der Meinung, dass eine Diskussion über die Anwendung der Sprache R in diesem Forum unangebracht ist?
Diskutieren Sie, warum nicht. Aber verlangen Sie nicht von uns, dass wir etwas für R. tun. Die Frage ist für uns abgeschlossen.
Wir werden nicht nach R fragen, das, was wir haben, reicht für die Arbeit.
Im Idealfall möchten Sie die Reihe stationär machen, Zyklen entlang des Spektrums finden und einen Filter für diese Zyklen entwickeln.
Wie kann man es stationär machen? Berichtigung der durchschnittlichen Volatilität nach Tageszeit? Logarithmus und Filterung?
Wie baut man ein Spektrum auf? Je tiefer die Geschichte ist, desto stärker ist das Signal, das aus dem stärkeren Rauschen extrahiert werden kann. Aber auf dem Markt ändert sich alles. Wenn wir einen kurzen Zeitraum nehmen, können wir nicht garantieren, dass es sich um einen Zyklus und nicht um einen zufälligen Zufall handelt.
Ich habe Ihnen meine Statistiken zum Spektrum gezeigt
(1) Die Frage kann als geklärt gelten. Die Zeit bringt keine Informationen, und wir sollten uns nicht mit Gleichgewichtsbalken herumschlagen. Ich werde auch die Ausdauer berechnen, aber höchstwahrscheinlich wird es nichts Neues geben.
Frage 2: Ich kann mich auf die geforderte Qualität stützen, z. B. bei einer Genauigkeit von 95 % und einer 400-bar-Stichprobe beträgt der Fehler +-0,1*Score. Oder Signal-Rausch-Verhältnis. Wenn Sie 100 Sinuswellen addieren, erhöht sich die Amplitude um den Faktor 100, und wenn Sie 100 Realisierungen von Rauschen addieren, nur um den Faktor 10.
meine Forschung zeigt das Gegenteil
Artikel sind gut für den Verstand der Menschen