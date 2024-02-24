Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2299
Es ist lustig - in Statistica kann ein Block von MPP neuronalen Netzen(Multilayer Direct-Directed Perseptron) eine Abhängigkeit wie y = x1/x2 nicht finden.
Das Paket durchsuchte 600 Netzwerke, wobei das beste Netzwerk eine Genauigkeit von weniger als 80 % aufwies.
Die Anzahl der versteckten Neuronen liegt zwischen 2 und 8.
Auf keinen Fall... wie viele Schichten?
Komm schon, komm schon... wie viele Schichten?
3
3
Wie viele verborgene Schichten? )
Wie viele verborgene Schichten? )
In jedem Netz gibt es insgesamt 3 Schichten.
Sie haben tatsächlich 1 versteckte Schicht?
Insgesamt gibt es in jedem Netz 3 Schichten.
Eingabe, Ausgabe und versteckte Eingabe?
Ja