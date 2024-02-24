Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2299

Es ist lustig - in Statistica kann ein Block von MPP neuronalen Netzen(Multilayer Direct-Directed Perseptron) eine Abhängigkeit wie y = x1/x2 nicht finden.

Das Paket durchsuchte 600 Netzwerke, wobei das beste Netzwerk eine Genauigkeit von weniger als 80 % aufwies.

Die Anzahl der versteckten Neuronen liegt zwischen 2 und 8.

 
Auf keinen Fall... wie viele Schichten?

 
mytarmailS:

Komm schon, komm schon... wie viele Schichten?

3


RBF-Netze wurden nicht ausprobiert - das Zählen dauert sehr lange
 
Wie viele verborgene Schichten? )

 
mytarmailS:

Wie viele verborgene Schichten? )

In jedem Netz gibt es insgesamt 3 Schichten.

 
Sie haben tatsächlich 1 versteckte Schicht?

 
Eingabe, Ausgabe und versteckte Eingabe?

 
Ja

