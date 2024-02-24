Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2010
Können wir einen Wettbewerb für die Probenahmeausbildung durchführen?
imho reicht sogar ein Demokonto, wenn die Ersteinzahlung angemessen ist ;)
Proben müssen irgendwie formalisiert werden. Andernfalls werden die Phaser plötzlich eingreifen und gewinnen).
Meines Erachtens sollten keine OHLCVs angegeben werden, und es können keine neuen Prädiktoren hinzugefügt werden, sondern nur Kombinationen, Zusammenlegungen und eine Auswahl aus den vorhandenen Prädiktoren vorgenommen werden. Ziel des Wettbewerbs ist die Anwendung von Lernfähigkeiten mit Offenlegung des Lernens anhand von verfügbaren Daten.
Ich bin nicht daran interessiert, mich selbst zu behaupten, sondern meinen Horizont zu erweitern und generell verschiedene Ausbildungsansätze mit einem Beispiel zu vergleichen.
Ja, und wenn ich ein Veranstalter bin, kann ich meine Probe abgeben, und die Ergebnisse werden für mich doppelt interessant sein.
Eine Stichprobe für alle Normen. Wie die Umsetzung bei künftigen Stichproben erfolgen soll. Eine gute Idee ist es, nur für einige Tage oder Wochen in der realen Welt zu lernen und dann in die reale Welt zu gehen. 4 Stunden sind möglicherweise nicht genug für die Ausbildung. Nun, und die gleiche angemessene Tiefe der Stichprobe für die Ausbildung.
Ich denke, die Stichprobe wird in der Größenordnung von 10.000 Zeilen und 5.000 Zeilen für die Überprüfung der Ergebnisse der Ausbildung - Produktion, die nach dem Ende der Zeit für die Ausbildung zur Verfügung gestellt werden.
Die Frage ist, wie man die Modelle festlegt, denn jeder wird nach anderen Methoden unterrichten, wer nach welchen Kriterien.
Das erinnert mich an jemanden)
Unsinn! Warum monatelang warten, wenn man es sofort überprüfen kann?
Was macht es für einen Unterschied, auf welchem Modell und auf was es geschrieben ist?
Unsinn! Wenn alle dieselben Daten verwenden, ohne die Möglichkeit, sie zu verbessern, wird der Unterschied in den Ergebnissen in Zehntelprozenten gemessen, unabhängig vom Modell, es gibt keinen Sinn für solche Aktivitäten
Solche Kombinationen werden vom Algorithmus automatischerstellt, es macht keinen Sinn, sie vorzunehmen.
Werbung für den Code bedingungsloser Sieg. Nicht-Öffentlichkeit weitere öffentliche Tests in der realen Welt.
Die Bekanntmachung des Ausbildungskodexes halte ich für unnötig - die Beschreibung des Ansatzes ist am wichtigsten. Nur das Modell selbst muss korrigiert und veröffentlicht werden.
Gab es solche Wettbewerbe auch hier im Thread?
Ich möchte eine Stichprobe mit 3 Zielwerten verwenden, daher wird accurasi nicht ausreichen.
Ich interessiere mich gerade für Methoden zur Nachbearbeitung der gewonnenen Daten - diese Informationen können weitergegeben werden. Oder sind Sie bereit, Informationen über Ihre Prädiktoren weiterzugeben? Das Ergebnis kann sehr unterschiedlich ausfallen.
Ich sprach über Methoden zur Verringerung der Dimensionalität, zur Zuweisung von Prädiktorenbereichen, zur Suche nach Mustern durch Clustering, zur Vergrößerung der Stichprobengröße mit früheren Daten, zur Verwendung von Vorhersageergebnissen für frühere Daten und andere Methoden, die neue Informationen aus vorhandenen Daten liefern.
Oh, und OHLCV wird aus dem Grund nicht dabei sein, weil die Probe von 2014 bis 2020 in Minuten gebaut werden soll.
Die Schnitte begannen +- passend zum Tester... nun, zumindest, wenn auf der realen, nicht so sehr in den Tester als gut
nun so weit so gut seit 21. September, im Testgerät ungefähr gleich. Und für einen früheren Zeitraum im Tester ist es gut, die Wochen sind (wahrscheinlich) erfolglos
Vielleicht ist es nur ein Zufall, dass es am Anfang der Woche immer gut läuft (nach den "Vorrunden"), dann wird es langsamer.
einen anderen Weg zur Verbesserung gefunden, vielleicht klappt es endlich )
verdammt lange warten, um Käfer zu fangen
auf den langen Bewegungen zieht es, auf den U-Turns stockt es
hier ist ein Beispiel aus dem Tester (aktualisierte Logik) der letzten 2 Monate
Aber bei der alten Logik ist es noch schlimmer. Ich werde die neue Logik auf den Trader übertragen und nächste Woche abschließen.