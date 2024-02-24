Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2004
Hund, die Konsole hat wieder aufgelegt, als ich gerade gehen wollte.
Angeblich verhält sich die neue Konsole in Windows 10 genau so.
Nein, stopp. Ja, diese Reihe funktioniert nicht rückwärts.
)))
Welche Akurasi? 63%?
Was ist, wenn zwei Zeilen an den Eingang gerichtet sind?
In einer Spalte der aktuelle Wert, in der zweiten die Prognose.
Max, ich denke, Ihr RNN ist OK, aber die Mentalität des Bots ist lahm im Vergleich zum Niveau der profitablen Trades (ich vergleiche ihn mit dem NN-Bot):
Bei einer transformierten Reihe ist es klar, warum der Rückwärtshub so gute Ergebnisse liefert, aber wenn der normale Preis besser ist, dann ist es ein Paradoxon, es stellt sich heraus, dass die Vergangenheit von der Zukunft abhängt.
Das ist eine großartige Beobachtung, nein, es ist eine sehr großartige Beobachtung.
Das Paradoxon, dass Gegenwart und Vergangenheit von der Zukunft abhängen, ist nur bei nicht-Markov'schen Prozessen gegeben. Somit kann die gesamte Theorie der Markov'schen Zufallsprozesse, wie sie auf den Markt angewandt wird, über Bord geworfen werden.
Das Paradoxon der Abhängigkeit der Gegenwart und der Vergangenheit von der Zukunft ist nur bei nicht-Markov'schen Prozessen gegeben. Damit kann die gesamte Theorie der Markov'schen Zufallsprozesse, wie sie auf den Markt angewandt wird, ad acta gelegt werden.
Nun, diese Beobachtung hat sich noch nicht bestätigt. Keiner der hier anwesenden Experten für neuronale Netze möchte Experimente zum normalen Preis durchführen.
Es stellt sich heraus, dass, wenn die Preisreihe umgekehrt ist und die Tests darauf besser ausfallen als auf der direkten Preisreihe, der Prozess auf dem Markt nicht markovianisch, d.h. nicht zufällig ist. Sie gibt denen, die leiden, Hoffnung.
dann ist der Prozess auf dem Markt nicht markovianisch, d.h. er ist nicht zufällig.
Sie haben sich für das Pfund interessiert, Sie wollten etwas damit machen, eine Art chemische Erfahrung. Das haben Sie geschrieben, als Ihre Bewertung bei2888 lag.
Beachten Sie, wie sich das Pfund mit Achten verhält. Und es geht nicht mehr nur um das Pfund.
Sie haben sich für das Pfund interessiert, Sie wollten etwas damit machen, eine Art chemische Erfahrung.
Ich erinnere mich nicht an einen Link zu dem Beitrag, ich erinnere mich nicht daran.
Und Sie haben einen kürzlichen Kommentar gelöscht oder korrigiert ;)
rechts
Haben Sie sich jemals gefragt, warum?Wenn Sie weiter analysieren, werden Sie auch feststellen, dass nicht alle Paare so sind