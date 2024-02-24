Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2011

Maxim Dmitrievsky:

Die Schnitte begannen, die Tester +-... gut, zumindest, wenn die reale nicht gut ist, dann in der Tester auch

nun so weit so gut seit dem 21. September, im Testgerät etwa gleich. Und für einen früheren Zeitraum im Tester ist es gut, die Wochen sind (wahrscheinlich) erfolglos

Vielleicht ist es nur ein Zufall, dass es am Anfang der Woche immer gut ist (nach dem "Vortraining"), dann wird es langsamer.

einen anderen Weg zur Verbesserung gefunden, vielleicht klappt es endlich )

verdammt lange warten, um Käfer zu fangen

auf den langen Bewegungen zieht es, auf den U-Turns stockt es

hier ist ein Beispiel aus dem Tester (aktualisierte Logik) der letzten 2 Monate

Aber bei alten Logiken ist es noch schlimmer. Ich werde neue Logiken für den Händler ausprobieren und nächste Woche abschließen.

Was ist die Ursache für diese Diskrepanz?

Aleksey Vyazmikin:

Was war also der Grund für die Diskrepanzen?

Ich weiß nicht, sie sind immer noch da, aber nicht mehr so groß.

der Fehler lag in der verkehrten Logik des Händlers.

 
Maxim Dmitrievsky:

Die Schnitte beginnen mit dem Tester übereinzustimmen........

Sieht linear aus, das ist beruhigend.

 
Aleksey Vyazmikin:

Gab es solche Wettbewerbe auch hier im Thread?

Ich möchte eine Probe mit 3 Zielwerten verwenden, ........

Das ist Blödsinn, aber viel Glück für die, die mitmachen.

mytarmailS:

sieht linear aus, das ist ermutigend

in 5 Monaten ist es ein Flugzeug (im Testgerät, neue Logik).

Wenn es endlich klappt, werde ich es mitteilen. Noch nicht viel Zeit

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich weiß nicht, sie sind immer noch da, aber nicht mehr so groß.

der Fehler lag in der umgedrehten Händlerlogik. vielleicht gibt es noch einige

Schauen Sie in Richtung OHLCV auf der Nullleiste - vielleicht ist es das?

D.h. ein Fehler bei der Interpretation der Handelsergebnisse (beim Schreiben des Codes)?

 
Maxim Dmitrievsky:

in 5 Monaten ein Flugzeug im Allgemeinen (im Tester, neue Logik)

Wenn es schließlich funktioniert, werde ich es mit Ihnen teilen. Noch ist nicht viel Zeit.

Sieht ziemlich gut aus!

Wie wird das Eingangssignal erzeugt, bei jedem Takt oder anders?
 
mytarmailS:

Du machst imho Unsinn, aber viel Glück für dich, der du dabei sein wirst

Sind Sie durch die 3 Werte des Ziels verwirrt?

Aleksey Vyazmikin:

Schauen Sie sich OHLCV auf der Nullleiste an - vielleicht ist es das?

D.h. Ihr Fehler bei der Interpretation der Handelsergebnisse (beim Schreiben des Codes)?

Die Logik dort ist bereits chaotisch, sie muss aussortiert werden (das habe ich selbst programmiert). Und warum funktioniert es auf diese Weise und nicht auf die andere?

Aleksey Vyazmikin:

Das sieht ziemlich gut aus!

Wie erzeugen Sie das Eingangssignal, bei jedem Takt oder auf andere Weise?

Ja. Es handelt sich um eine adaptive Steuerung mit Verstärkung, nicht um eine klassische

