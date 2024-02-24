Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2011
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die Schnitte begannen, die Tester +-... gut, zumindest, wenn die reale nicht gut ist, dann in der Tester auch
nun so weit so gut seit dem 21. September, im Testgerät etwa gleich. Und für einen früheren Zeitraum im Tester ist es gut, die Wochen sind (wahrscheinlich) erfolglos
Vielleicht ist es nur ein Zufall, dass es am Anfang der Woche immer gut ist (nach dem "Vortraining"), dann wird es langsamer.
einen anderen Weg zur Verbesserung gefunden, vielleicht klappt es endlich )
verdammt lange warten, um Käfer zu fangen
auf den langen Bewegungen zieht es, auf den U-Turns stockt es
hier ist ein Beispiel aus dem Tester (aktualisierte Logik) der letzten 2 Monate
Aber bei alten Logiken ist es noch schlimmer. Ich werde neue Logiken für den Händler ausprobieren und nächste Woche abschließen.
Was ist die Ursache für diese Diskrepanz?
Was war also der Grund für die Diskrepanzen?
Ich weiß nicht, sie sind immer noch da, aber nicht mehr so groß.
der Fehler lag in der verkehrten Logik des Händlers.
Die Schnitte beginnen mit dem Tester übereinzustimmen........
Sieht linear aus, das ist beruhigend.
Gab es solche Wettbewerbe auch hier im Thread?
Ich möchte eine Probe mit 3 Zielwerten verwenden, ........
Das ist Blödsinn, aber viel Glück für die, die mitmachen.
sieht linear aus, das ist ermutigend
in 5 Monaten ist es ein Flugzeug (im Testgerät, neue Logik).
Wenn es endlich klappt, werde ich es mitteilen. Noch nicht viel Zeit
Ich weiß nicht, sie sind immer noch da, aber nicht mehr so groß.
der Fehler lag in der umgedrehten Händlerlogik. vielleicht gibt es noch einige
Schauen Sie in Richtung OHLCV auf der Nullleiste - vielleicht ist es das?
D.h. ein Fehler bei der Interpretation der Handelsergebnisse (beim Schreiben des Codes)?
in 5 Monaten ein Flugzeug im Allgemeinen (im Tester, neue Logik)
Wenn es schließlich funktioniert, werde ich es mit Ihnen teilen. Noch ist nicht viel Zeit.
Sieht ziemlich gut aus!Wie wird das Eingangssignal erzeugt, bei jedem Takt oder anders?
Du machst imho Unsinn, aber viel Glück für dich, der du dabei sein wirst
Sind Sie durch die 3 Werte des Ziels verwirrt?
Schauen Sie sich OHLCV auf der Nullleiste an - vielleicht ist es das?
D.h. Ihr Fehler bei der Interpretation der Handelsergebnisse (beim Schreiben des Codes)?
Die Logik dort ist bereits chaotisch, sie muss aussortiert werden (das habe ich selbst programmiert). Und warum funktioniert es auf diese Weise und nicht auf die andere?
Das sieht ziemlich gut aus!Wie erzeugen Sie das Eingangssignal, bei jedem Takt oder auf andere Weise?
Ja. Es handelt sich um eine adaptive Steuerung mit Verstärkung, nicht um eine klassische