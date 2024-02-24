Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1833

Maxim Dmitrievsky:

Welche Profis? Sie wollen den Markt durch das Lesen von Tweets vorhersagen.

Nun, da ist etwas drin, etwa die gleiche SB wie in den Zitaten)
 
Valeriy Yastremskiy:

Es ist immer möglich, zu reden, solange der Gesprächspartner erträglich ist))) Wenn Sie etwas schaffen, beginnt alles damit, dass Sie sich ein Ziel setzen und es verstehen.

Der Algorithmus zum Auffinden von Ereignissen, der dann eine Kette von Ereignissen wiederholt und eine Vorhersage auf der Grundlage eines unvollständigen Bildes macht, oder ist etwas falsch?

Oder etwas anderes?

Die Lösung eines Problems beginnt mit einer Diskussion)))

Ich habe bereits zweimal Bilder gezeichnet, ich denke, ich habe alles erklärt, aber ich erkläre sehr schlecht, ich habe sicherlich nicht dieses Wissen.

 
mytarmailS:

So, ich habe es gestern gemacht, manchmal funktioniert es


 
Maxim Dmitrievsky:

Sie wollen FA höchstwahrscheinlich über MO einbinden, aber dazu brauchen sie erst einmal eine gewisse Logik, obwohl sie vielleicht einen Zusammenhang mit sozialen Netzwerken oder Marktplätzen finden können.

Außerdem ist es möglich, von m-plays indirekt auf den Aktienkurs zu schließen.

 
Valeriy Yastremskiy:

Der Algorithmus soll Ereignisse finden, dann eine Kette von Ereignissen wiederholen und eine Vorhersage auf der Grundlage eines unvollständigen Bildes treffen.

Das ist, was ich von den Bildern verstanden habe, ist das richtig oder nicht?

Zum Beispiel das Clustern des Preises in 10 Clustern...

Bei einem Cluster handelt es sich um eine Art Muster, das sich wiederholt - ein "Muster".

Ein Cluster hat eine Anzahl pro Tag. Gelegentlich von 1 bis 10

Der Preis in Form eines Clusters würde wie folgt aussehen

1113333555433377779991010103333222288888

wir wählen einfach zufällig die Kombination z.B. 1593

im Preis suchen

1113333555433377779991010103333222288888

Das resultierende Muster sieht folgendermaßen aus

Sammeln Sie alle Situationen mit diesem Muster und betrachten Sie die Rentabilitätsstatistiken.


Es kann Hunderte von Clustern geben, Sie können sie auf beliebigen Daten aufbauen, Cluster können z.B. durch Log-Regeln ersetzt werden, das wird klarer

mytarmailS:

auf welchen Daten? Machen Sie nicht diesen Unsinn mit Zahlen, nur mit Clustern

mit welchen Daten? nicht so gut mit Inkrementen.

 
Maxim Dmitrievsky:

Gradienten sind das Dümmste, was man mit Preisen machen kann, und AMO sieht nicht einmal einen einfachen linearen Trend in den Daten

Warte, ich zeichne es.


Zunächst benötigen wir eine Vielzahl von Prototypen (Datenaufbereitung)

ein gleitendes Fenster auf die Daten anwenden, in dem sich immer der letzte Preis befindet


wir brauchen nicht alle Preise, da Preise, die mehr als 100 Pips vom letzten Preis entfernt sind, den letzten Preis kaum beeinflussen

Deshalb schneiden wir alle unnötigen Daten heraus und belassen nur den grünen Bereich im Preis



dann

last price - in price

und wir haben denPreis im Verhältnis zumletzten Preis renormalisiert


dann in Cluster aufgeteilt

Man bringt dem Modell also bei, dieselben Preiscluster in verschiedenen Daten zu erkennen, und nachdem man es gelernt hat, beginnt man nach Mustern zu suchen.

mytarmailS:

genial ))

er sieht alles in Inkrementen, aber der Fehler ist zu groß

mytarmailS:

und wenn es einen starken Trend gibt, dann gibt es fast keine Preise in diesem Bereich

und es gibt immer eine unterschiedliche Anzahl von Merkmalen
