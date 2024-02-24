Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1833
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Welche Profis? Sie wollen den Markt durch das Lesen von Tweets vorhersagen.
Es ist immer möglich, zu reden, solange der Gesprächspartner erträglich ist))) Wenn Sie etwas schaffen, beginnt alles damit, dass Sie sich ein Ziel setzen und es verstehen.
Der Algorithmus zum Auffinden von Ereignissen, der dann eine Kette von Ereignissen wiederholt und eine Vorhersage auf der Grundlage eines unvollständigen Bildes macht, oder ist etwas falsch?
Oder etwas anderes?
Ich habe bereits zweimal Bilder gezeichnet, ich denke, ich habe alles erklärt, aber ich erkläre sehr schlecht, ich habe sicherlich nicht dieses Wissen.
Lassen Sie es mich anders ausdrücken, schreiben Sie, was Ihnen nicht klar ist, ich habe schon zweimal Bilder gezeichnet, ich denke, ich habe alles erklärt, aber ich erkläre schlecht, das habe ich definitiv nicht
Der Algorithmus soll Ereignisse finden, dann die Ereigniskette wiederholen und auf der Grundlage eines unvollständigen Bildes Vorhersagen machen.
Das ist, was ich von den Bildern verstanden habe, ist es richtig oder nicht?
So, ich habe es gestern gemacht, manchmal funktioniert es
Sie wollen den Markt durch das Lesen von Tweets vorhersagen.
Sie wollen FA höchstwahrscheinlich über MO einbinden, aber dazu brauchen sie erst einmal eine gewisse Logik, obwohl sie vielleicht einen Zusammenhang mit sozialen Netzwerken oder Marktplätzen finden können.
Außerdem ist es möglich, von m-plays indirekt auf den Aktienkurs zu schließen.
Der Algorithmus soll Ereignisse finden, dann eine Kette von Ereignissen wiederholen und eine Vorhersage auf der Grundlage eines unvollständigen Bildes treffen.
Das ist, was ich von den Bildern verstanden habe, ist das richtig oder nicht?
Zum Beispiel das Clustern des Preises in 10 Clustern...
Bei einem Cluster handelt es sich um eine Art Muster, das sich wiederholt - ein "Muster".
Ein Cluster hat eine Anzahl pro Tag. Gelegentlich von 1 bis 10
Der Preis in Form eines Clusters würde wie folgt aussehen
1113333555433377779991010103333222288888
wir wählen einfach zufällig die Kombination z.B. 1593
im Preis suchen
1113333555433377779991010103333222288888
Das resultierende Muster sieht folgendermaßen aus
Sammeln Sie alle Situationen mit diesem Muster und betrachten Sie die Rentabilitätsstatistiken.
Es kann Hunderte von Clustern geben, Sie können sie auf beliebigen Daten aufbauen, Cluster können z.B. durch Log-Regeln ersetzt werden, das wird klarer
z.B. Clustering des Preises in 10 Clustern...
Was ist ein Cluster? Es ist ein Muster, das sich wiederholt - ein "Muster".
Ein Cluster hat eine Anzahl pro Tag. Gelegentlich von 1 bis 10
Der Preis in Form eines Clusters würde wie folgt aussehen
1113333555433377779991010103333222288888
wir wählen einfach zufällig die Kombination z.B. 1593
im Preis suchen
1113333555433377779991010103333222288888
Das resultierende Muster sieht folgendermaßen aus
Sammeln Sie alle Situationen mit diesem Muster und betrachten Sie die Rentabilitätsstatistiken.
Es kann Hunderte von Clustern geben, man kann sie auf beliebigen Daten aufbauen, Cluster können z.B. durch Log-Regeln ersetzt werden, es wird übersichtlicher
auf welchen Daten? Machen Sie nicht diesen Unsinn mit Zahlen, nur mit Clustern
mit welchen Daten? nicht so gut mit Inkrementen.
Welche Daten sollen wir verwenden? Machen Sie diesen Mist nicht mit Zahlen, nur mit Clustern.
Mit welchen Daten? Mit Inkrementen funktioniert es nicht besonders gut.
Gradienten sind das Dümmste, was man mit Preisen machen kann, und AMO sieht nicht einmal einen einfachen linearen Trend in den Daten
Warte, ich zeichne es.
Zunächst benötigen wir eine Vielzahl von Prototypen (Datenaufbereitung)
ein gleitendes Fenster auf die Daten anwenden, in dem sich immer der letzte Preis befindet
wir brauchen nicht alle Preise, da Preise, die mehr als 100 Pips vom letzten Preis entfernt sind, den letzten Preis kaum beeinflussen
Deshalb schneiden wir alle unnötigen Daten heraus und belassen nur den grünen Bereich im Preis
dann
und wir haben denPreis im Verhältnis zumletzten Preis renormalisiert
dann in Cluster aufgeteilt
Man bringt dem Modell also bei, dieselben Preiscluster in verschiedenen Daten zu erkennen, und nachdem man es gelernt hat, beginnt man nach Mustern zu suchen.
Inkrementen das Dümmste ist, was man mit Preisen machen kann, dann sieht AMO nicht einmal einen einfachen linearen Trend in den Daten
Lassen Sie mich ein Bild malen.
Sie benötigen zunächst eine Vielzahl von Prototypen (Datenaufbereitung)
gleitendes Fenster auf den Daten, im gleitenden Fenster befindet sich immer der letzte Preis
genial ))
er sieht alles in Inkrementen, aber der Fehler ist zu groß
Wir brauchen nicht alle Preise, da Preise, die mehr als 100p vom letzten Preis entfernt sind, kaum Auswirkungen auf den letzten Preis haben.
Wir streichen also das, was zu viel ist, und lassen nur den grünen Bereich im Preis.
dann
und wir haben denPreis im Vergleich zumletzten Preis erhöht
und wenn es einen starken Trend gibt, dann gibt es fast keine Preise in diesem Bereichund es gibt immer eine unterschiedliche Anzahl von Merkmalen