Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1834
z.B. Clustering des Preises in 10 Clustern...
Was ist ein Cluster? Es ist eine Art Muster, das sich wiederholt - ein "Muster".
Ein Cluster hat eine Anzahl pro Tag. auftretend von 1 bis 10
Der Preis in Form eines Clusters würde wie folgt aussehen
1113333555433377779991010103333222288888
wir wählen einfach zufällig die Kombination z.B. 1593
im Preis suchen
1113333555433377779991010103333222288888
Das resultierende Muster sieht folgendermaßen aus
Sammeln Sie alle Situationen mit diesem Muster und betrachten Sie die Rentabilitätsstatistiken.
Es kann Hunderte von Clustern geben, man kann sie auf beliebigen Daten aufbauen, Cluster können z.B. durch Log-Regeln ersetzt werden, es wird übersichtlicher
Von Kauderwelsch ist es Überschreitung (zufällig oder nicht, ist eine andere Frage) und es gibt viele Varianten sogar in 10 Werten. Und sie sind nicht unbedingt profitabel, wenn die Auswahl zufällig ist. Die Rentabilitätslogik wird benötigt, um die Zahl der Wahlmöglichkeiten zu verringern.
und wenn es einen starken Trend gibt, dann gibt es fast keine Preise in diesem Bereichimmer eine unterschiedliche Anzahl von Merkmalen
Dementsprechend reicht ein Algorithmus/Modell nicht aus, man braucht ein Kriterium für die Auswahl der Modelle. Dies kann von der Anzahl der Merkmale abhängen)))
hier ist ein starker Trend für Sie.
Was hat sich geändert?
Können Sie das genauer erläutern, indem Sie den Preis in 10 Cluster einteilen, was bedeutet das? Weil ich verwirrt bin. Für mich bedeutet es, den Preis in 10 Teile zu teilen, aber das muss falsch sein, da der Cluster ein Bild ist.
Sind Sie mit Clustering vertraut?
Overkill ist Overkill (zufällig oder nicht, das ist eine andere Frage).
Overkill ist, wenn Sie mehr als 21 haben, wo Buben-2 Damen-3 Könige-4. Alles andere ist böse :-)
In dem Sinne, dass es sich um die Aufteilung einer Menge in Teilmengen handelt. Wie hier offenbar nicht.
in der Idee, dass der rosa Abschnitt in 10 Teile aufgeteilt werden sollte)
Es ist richtig, eine Menge in eine bestimmte Anzahl von Klassen zu unterteilen. Das heißt, die Klassen müssen definiert sein oder nicht. Angenommen, Sie haben 100 Zeichenfolgen, können diese aber in 10 Gruppen zusammenfassen... als Beispiel.
Die Klassifizierung hingegen betrifft nur maximal 3 Klassen. "Ja", "Nein", "Ich weiß nicht".
