Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1834

mytarmailS:

z.B. Clustering des Preises in 10 Clustern...

Was ist ein Cluster? Es ist eine Art Muster, das sich wiederholt - ein "Muster".

Ein Cluster hat eine Anzahl pro Tag. auftretend von 1 bis 10

Der Preis in Form eines Clusters würde wie folgt aussehen

1113333555433377779991010103333222288888

wir wählen einfach zufällig die Kombination z.B. 1593

im Preis suchen

1113333555433377779991010103333222288888

Das resultierende Muster sieht folgendermaßen aus

Sammeln Sie alle Situationen mit diesem Muster und betrachten Sie die Rentabilitätsstatistiken.


Es kann Hunderte von Clustern geben, man kann sie auf beliebigen Daten aufbauen, Cluster können z.B. durch Log-Regeln ersetzt werden, es wird übersichtlicher

Von Kauderwelsch ist es Überschreitung (zufällig oder nicht, ist eine andere Frage) und es gibt viele Varianten sogar in 10 Werten. Und sie sind nicht unbedingt profitabel, wenn die Auswahl zufällig ist. Die Rentabilitätslogik wird benötigt, um die Zahl der Wahlmöglichkeiten zu verringern.

 
mytarmailS:

z.B. Clustering des Preises in 10 Clustern...

Was ist ein Cluster? Es ist ein Muster, das sich wiederholt - ein "Muster".

Können Sie das genauer erläutern, indem Sie den Preis in 10 Cluster einteilen, was bedeutet das? Weil ich verwirrt bin. Für mich bedeutet es, den Preis in 10 Teile zu teilen, aber das muss falsch sein, da der Cluster ein Bild ist.

 
Valeriy Yastremskiy:

Können Sie hier genauer sein? Was bedeutet es, den Preis nach 10 Clustern zu gruppieren? Weil ich verwirrt bin. Für mich sieht es so aus, als ob der Preis in 10 Teile geteilt wird, aber offensichtlich ist das nicht der Fall, denn ein Cluster ist ein Bild.

Sind Sie mit Clustering vertraut?

 
Valeriy Yastremskiy:

Overkill ist Overkill (zufällig oder nicht, das ist eine andere Frage).

Overkill ist, wenn Sie mehr als 21 haben, wo Buben-2 Damen-3 Könige-4. Alles andere ist böse :-)

 
mytarmailS:

Sind Sie mit Clustering vertraut?

In dem Sinne, dass es sich um die Aufteilung einer Menge in Teilmengen handelt. Wie hier offenbar nicht.

in der Idee, dass der rosa Abschnitt in 10 Teile aufgeteilt werden sollte)

 
Valeriy Yastremskiy:

in dem Sinne, dass es sich um eine Unterteilung einer Menge in Teilmengen handelt. Wie hier offenbar nicht.

Es ist richtig, eine Menge in eine bestimmte Anzahl von Klassen zu unterteilen. Das heißt, die Klassen müssen definiert sein oder nicht. Angenommen, Sie haben 100 Zeichenfolgen, können diese aber in 10 Gruppen zusammenfassen... als Beispiel.

Die Klassifizierung hingegen betrifft nur maximal 3 Klassen. "Ja", "Nein", "Ich weiß nicht".

 
