Und was wird sie tun? Nichts.
es funktioniert alles wieder mit BP, es funktioniert nicht
Es ist nicht klar, wie Sie die Daten darstellen wollen. Wenn es eine Serie ist. Suchen Sie nach einer Art Wiederholung von Kombinationen - Mustern in dieser Serie? Beschreiben Sie es klar und ohne Emotionen.
Nun, die Reihe ist eine Reihe, der Buckel ist der Buckel...
Wir sollten die Reihe nicht mit einem gleitenden Fenster durchgehen, sondern in einem Zyklus, bis eine Auslöseregel ausgeführt wird, und dann weiter, bis die nächste Regel ausgeführt wird und so weiter...
Ein und dasselbe Muster, aber das Muster liegt nicht im Preis, sondern in der Abfolge der Ereignisse (Regeln), das Ereignis kann alles sein
Starten Sie die Suche nach allen Kombinationen und schauen Sie, welche Abfolge von Ereignissen (Mustern) funktioniert...
Sie erstellen sozusagen ein Handelssystem im Automatikmodus
naja, die Reihen sollten nebeneinander stehen, die gebuckelte ist die gebuckelte...
Aber gehen Sie nicht in einem gleitenden Fenster durch die Reihe, sondern gehen Sie in einem Zyklus, bis eine Auslöseregel erfüllt ist, dann gehen Sie zur nächsten Regel über und so weiter...
Ein und dasselbe Muster, aber das Muster liegt nicht im Preis, sondern in der Abfolge der Ereignisse (Regeln), das Ereignis kann alles sein
Starten Sie die Suche nach allen Kombinationen und schauen Sie, welche Ereignisse (Muster) funktionieren...
Sie erstellen eine Art Handelssystem im automatischen Modus
Sie kehren also zu Indikatoren und Optimierern zurück.
Ich weiß es nicht...
Sie können sich alles als Zeitreihe vorstellen, es gibt immer Zeit.
Aber wenn kein BP-Vorhersagealgorithmus den Preis in irgendeiner Weise vorhersagen kann, ist die Antwort dann nicht offensichtlich?
Leute, ich habe mich gefragt, bei welchen Daten ihr nach Mustern sucht? Ich habe hier über das Zickzack, das schwebende Fenster, gelesen. Was sind sie?
Nach dem Ursache-Wirkungs-Modell der Preisänderung. Ursache - Wirkung auf den Preis. Was ist die Ursache für Preisänderungen????
Modell: Smile -> OI, Delta, Volumen -> Preis -> Indikatoren. Es handelt sich nicht um ein Zeitmodell, sondern um ein Kausalmodell. Alles andere ist Humbug. Viel Glück!!!! Weil ich schon zu viel gesagt habe :-)
Also, wer ist auf den Messern zu bestrafen, sciccuns ?????
d.h. Sie kehren gewissermaßen zu Indikatoren und Optimierern zurück
Erläutern Sie Ihre logische Kette, wie sind Sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen?
Ich schlage ein Konzept vor, mit dem man eine TS beliebiger Komplexität, beliebiger Art im automatischen Modus erstellen kann. Wer hat ein solches Konzept?
Ich schlage ein Konzept vor, nach dem TCs jeder Komplexität und jeder Art automatisch erstellt werden können. Wer hat ein solches Konzept?
Was sind die Vorteile dieses Ansatzes?
Minus: Der Händler muss das Wesen des TS kennen, und was sind die Pluspunkte?
Es ist an der Zeit, das Argument "kann man mit MO Preisbewegungen vorhersagen oder nicht" hinter sich zu lassen, Sie halten uns hin.
Ich habe seit Anfang März ein neuronales Netz in Betrieb. Unter der Annahme, dass dies keine von mir erfundene Show ist und dass sie wahr ist, finden Sie hier einige wichtige Informationen:
1. JA, es gibt Muster, und es ist möglich, ein neuronales Netz auf sie zu trainieren.
2. In der Praxis können Sie mit meiner Methode nur bei etwa 1 % der gestellten Fragen eine akzeptable Antwortgenauigkeit erzielen. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie das Netz fragen, "wo der Preis in 5 Minuten stehen wird - höher oder niedriger?", wird das Netz die Antwort nur 1 Mal von 100 geben. Wenn wir später alle Antworten sammeln, wird es so aussehen, als ob sie zu 65-70% richtig wären. Diese Ergebnisse wurden durch Testen jedes Modells erzielt. Der Test umfasst etwa 100.000 Fragen, von denen wir 1000 Antworten erhalten, und all dies bestätigt den realen Markt für den fünften Monat.
Aber Sie müssen nicht auf 1 Antwort pro 100 Fragen warten. Es gibt eine Möglichkeit, für jede Kerze eine Antwort zu erhalten. Diese Antworten sind natürlich mit sehr geringem "Vertrauen" in das Netzwerk verbunden. In der Praxis, wenn das Netzwerk gezwungen ist, auf jede Kerze zu antworten, wird die Schätzung nur 51-52% sein, es ist nicht genug für den Handel, aber es gibt eine Chance zu sehen, wie es denkt. Es hat sich herausgestellt, dass er auf dem Niveau eines angehenden Händlers durchaus angemessen denkt. Wenn wir ihre Antworten von 0 bis 100 skalieren, sehen wir, wo sie auf eine Trendwende wartet und wo sie eine Trendfortsetzung erwartet.
4. Das oben Beschriebene bezieht sich auf die Vorhersage für einen bestimmten Zeitraum, z. B. 5 Minuten oder 5 Stunden. Daher sieht jedes Modell eine bestimmte "Harmonische" und nicht das Gesamtbild. Die Preisbewegung setzt sich aus der Summe dieser Oberschwingungen zusammen. Wenn wir Modelle mit Ein-Minuten-Schritten erstellen, z. B. von 5 Minuten bis 60 Minuten, können wir 55 Antworten bei jeder Minuten-Kerze erhalten. Diese Antworten zeigen, welche Harmonische im Moment stärker ist. Mit dieser Menge an Daten ist es möglich, sie mathematisch zu verarbeiten und ein umfangreicheres Bild zu erhalten.
Ja, 1 Antwort pro 100 Fragen mit 65 % Qualität ist nicht viel, aber es ist ein echtes Ergebnis, es funktioniert! Vielleicht ist diese Vorhersagequalität nahe an der Grenze zum echten Chaos und man kommt nicht weiter, ich hoffe nicht.
Halten Sie sich bereits an die folgenden Erfahrungswerte:
1. Die Zitate sind vorhersehbar.
2. Es gibt nur sehr wenige Regelmäßigkeiten, aber sie sind da!
3. Der Markt ändert sich nicht so schnell. Das 1 % ist seit mindestens einem Jahr relativ stabil.
Und noch ein Ratschlag: Versuchen Sie nicht, ein konkretes Problem zu lösen, wie z. B. "wie man mit einem neuronalen Netz einen Stopp oder einen Take setzt", sondern versuchen Sie zunächst, die Natur des fraglichen Objekts zu verstehen. Versuchen Sie danach, zumindest ein stabiles Ergebnis zu erzielen, egal welches!
