Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1836
Was bedeutet 1 bar für Ma(100)? Aber eine solche Verschiebung reicht aus, um das dümmste System zum Laufen zu bringen (obwohl es logischerweise mindestens 50 sein sollten). Vorsicht bei Fahrrädern und Fahrrädern.
Es passiert)))) Manchmal ist auch nur ein Balken wichtig))))
So etwas gibt es nicht. Rein zufällig, mehr nicht. Wenn dieser Balken zu einer Verbesserung führt. Dann ist es lokal....
Wie lange)))) und woran man erkennt, dass das Glück vorbei ist)))
Der Markt existiert im Moment. Hier und jetzt. Und die Situation ist so, weil es hier und jetzt so viele Käufer und Verkäufer gibt. Nicht mehr.....
Da bin ich anderer Meinung. Der Markt ist ein Konzept, das die Handlungen der Händler im Verhältnis zur Außenwelt beschreibt, und zwar sehr eng gefasst. Und niemand kann die Trägheit jemals aufheben, sie ist ein natürliches Phänomen. Die Schnitzel brutzeln, nachdem das Gas durch Trägheit ausgeschaltet wurde))))))
Der aktuelle Preis wird durch die momentane Präsenz von Käufern und Verkäufern im Hier und Jetzt gebildet. Ihre Anzahl und Macht (Transaktionsvolumen) hier und jetzt bestimmen, wo der Preis in naher Zukunft liegen wird.
Die dumme Frage, wer den SB bildet oder ob man ihn abschätzen kann, oder ob wir zugeben müssen, dass es bestimmte Faktoren gibt, die wir derzeit nicht berücksichtigen können und die etwas bewirken. Es ist eine Annahme, dass die Reihe stationär ist, um sie zu berechnen. Verlust von manchmal sinnvollen Informationen für das Ergebnis))))
Bist du ein Narr oder tust du nur so? Nein, ernsthaft?
Es gibt ein Delta, Volumen und OI, die den zukünftigen Wert des Vermögenswerts bilden, und verarschen Sie mich nicht mit Ihren Fantasien, ich bitte Sie!!!!!!
Außerdem haben wir vereinbart, dass wir die Diskussion fortsetzen, nachdem Sie das obige Video gesehen haben ... Aber offenbar haben Sie auch das ignoriert.... Traurigkeit...
