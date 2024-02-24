Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1836

Neuer Kommentar
 
Rorschach:
Was bedeutet 1 bar für Ma(100)? Aber eine solche Verschiebung reicht aus, um das dümmste System zum Laufen zu bringen (obwohl es logischerweise mindestens 50 sein sollten). Vorsicht bei Fahrrädern und Fahrrädern.

Es passiert)))) Manchmal ist auch nur ein Balken wichtig))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Es passiert)))) Manchmal ist auch nur ein Balken wichtig))))

Das ist nicht der Fall. Das ist reiner Zufall und nichts weiter. Wenn dieser Balken zu einer Verbesserung führt. Dann ist es lokal....
 
Mihail Marchukajtes:
So etwas gibt es nicht. Rein zufällig, mehr nicht. Wenn dieser Balken zu einer Verbesserung führt. Dann ist es lokal....

Wie lange)))) und woran man erkennt, dass das Glück vorbei ist)))

 
Valeriy Yastremskiy:

Wie lange)))) und woran man erkennt, dass das Glück aufgebraucht ist)))

Der Markt existiert in diesem Moment. Hier und jetzt. Und die Situation ist so, weil es hier und jetzt so viele Käufer und Verkäufer gibt. Nicht mehr.....
 
Mihail Marchukajtes:
Der Markt existiert im Moment. Hier und jetzt. Und die Situation ist so, weil es hier und jetzt so viele Käufer und Verkäufer gibt. Nicht mehr.....

Da bin ich anderer Meinung. Der Markt ist ein Konzept, das die Handlungen der Händler im Verhältnis zur Außenwelt beschreibt, und zwar sehr eng gefasst. Und niemand kann die Trägheit jemals aufheben, sie ist ein natürliches Phänomen. Die Schnitzel brutzeln, nachdem das Gas durch Trägheit ausgeschaltet wurde))))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Da bin ich anderer Meinung. Der Markt ist ein Konzept, das beschreibt, wie Händler im Verhältnis zur Außenwelt agieren, um es ganz eng zu formulieren. Und die Trägheit kann nicht rückgängig gemacht werden, sie ist ein natürliches Phänomen. Koteletts zischen, nachdem das Gas aufgrund von Trägheit abgeschaltet wurde))))))

OOO Buddy, gut, dass Sie sich mit dem Thema befassen. Aber ich möchte Sie verärgern. Der aktuelle Preis wird durch die momentane Anwesenheit von Käufern und Verkäufern hier und jetzt gebildet. Ihre Anzahl und Stärke (Transaktionsvolumen) hier und jetzt bestimmen, wo der Preis in naher Zukunft liegen wird. Bevor Sie Ihre Diskussion fortsetzen, sehen Sie sich bitte dieses Video an. Wir werden dort weitermachen. Schauen Sie einfach bis zum Ende zu. Hacken Sie nicht darauf herum. Das ist der Punkt, an dem die Einsicht kommen wird. Warten auf......!!!!
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
  • www.youtube.com
Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен. http://www.itinvest.ru ...
 
Mihail Marchukajtes:
Der aktuelle Preis wird durch die momentane Präsenz von Käufern und Verkäufern im Hier und Jetzt gebildet. Ihre Anzahl und Macht (Transaktionsvolumen) hier und jetzt bestimmen, wo der Preis in naher Zukunft liegen wird.

Ihre Anzahl und Stärke (Volumen der Transaktionen)

Die dumme Frage, wer den SB bildet oder ob man ihn abschätzen kann, oder ob wir zugeben müssen, dass es bestimmte Faktoren gibt, die wir derzeit nicht berücksichtigen können und die etwas bewirken. Es ist eine Annahme, dass die Reihe stationär ist, um sie zu berechnen. Verlust von manchmal sinnvollen Informationen für das Ergebnis))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Ihre Anzahl und Stärke (Volumen der Transaktionen)

Dumme Frage, wer bildet den SB oder ist es möglich, abzuschätzen oder zuzugeben, dass es bestimmte Faktoren gibt, die wir heute nicht berücksichtigen können und die etwas bewirken. Es ist eine Annahme, dass die Reihe stationär ist, um sie zu berechnen. Verlust von manchmal aussagekräftigen Informationen für das Ergebnis))))

Bist du ein Narr oder tust du nur so? Nein, ernsthaft?

Es gibt ein Delta, Volumen und OI, die den zukünftigen Wert des Vermögenswerts bilden, und verarschen Sie mich nicht mit Ihren Fantasien, ich bitte Sie!!!!!!

Außerdem haben wir vereinbart, dass wir die Diskussion fortsetzen, nachdem Sie das obige Video gesehen haben ... Aber offenbar haben Sie auch das ignoriert.... Traurigkeit...

 

Ein Handelssystem mit den Augen eines Algotraders

> inspect(head(rules.sorted,20))   
     lhs                                         rhs   support    confidence lift     count
[1]  {(11)(10)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3608563  1.330182 118  
[2]  {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01016139 0.3606061  1.329260 119  
[3]  {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(7)(6)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3586626  1.322096 118  
[4]  {(5)(4)(-1),(8)(6)(-1),(8)(7)(-1)}       => {BUY} 0.01058834 0.3542857  1.305962 124  
[5]  {(30)(28)(-1),(7)(6)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01127145 0.3529412  1.301005 132  
[6]  {(17)(16)(-1),(20)(18)(-1),(6)(5)(-1)}   => {BUY} 0.01075912 0.3519553  1.297371 126  
[7]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1);1}              => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[8]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1),(2)(1)(-1);1}   => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[9]  {(12)(11)(-1),(17)(16)(-1),(37)(36)(-1)} => {BUY} 0.01007600 0.3491124  1.286892 118  
[10] {(12)(11)(-1),(39)(37)(-1)}              => {BUY} 0.01383315 0.3483871  1.284218 162  
[11] {(34)(32)(-1),(4)(3)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01024678 0.3468208  1.278445 120  
[12] {(12)(11)(-1),(2)(1)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3450292  1.271841 118  
[13] {(2)(1)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}     => {BUY} 0.01135684 0.3445596  1.270109 133  
[14] {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(5)(4)(-1)}     => {BUY} 0.01050295 0.3445378  1.270029 123  
[15] {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3430233  1.264446 118  
[16] {(11)(11)(-1),(22)(21)(-1)}              => {BUY} 0.01110067 0.3430079  1.264390 130  
[17] {(43)(43)(-1),(5)(4)(-1)}                => {BUY} 0.01289386 0.3424036  1.262162 151  
[18] {(12)(11)(-1),(26)(26)(-1),(3)(2)(-1)}   => {BUY} 0.01024678 0.3418803  1.260233 120  
[19] {(13)(12)(-1);2}                         => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  
[20] {(13)(12)(-1);1,(13)(12)(-1);2}          => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  




R - Du bist einfach apuenen! :)

 
mytarmailS:

Ein Handelssystem mit den Augen eines Händlers



R - Du bist einfach apuenen! :)

Cooles Spielzeug))))

1...182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843...3399
Neuer Kommentar