Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1827
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Vergleich von Methoden zur Schätzung der Bedeutung von Prädiktoren. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
Auch sie können nicht objektiv bewertet werden, und die wichtigen können nicht aus dem Müll herausgefiltert werden ((
Zum Thema Zufälligkeit von Zitaten und Eingabe-Müll...
einen Vergleich von Methoden zur Bewertung der Bedeutung von Prädiktoren durchgeführt. https://www.mql5.com/ru/blogs/post/737458
Es ist sogar unmöglich, sie objektiv einzuschätzen und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden ((
Und es ist besser, die Modelle sofort mit neuen Daten erneut zu testen)
dies sind keine Ticks, sondern 5-Minuten-Schlusskurse, es dauert lange, bis ich Kerzen in R zeichnen kann
Das kloz ist klar, aber wenn die Volatilität gegenüber dem Verlierer größer ist als der Verlierer, dann ist die Erwartung des Verlierers größer als die Hälfte.
Besser noch, es ist ein Modell, das mit neuen Daten überflutet wird).
Dies habe ich als Beispiel zum Vergleich genommen, aber es ist sogar für 891 Zeilen - 35 Umschulungen sind lang (etwa eine Minute). Und wenn es eine Million Zeilen und 100 Spalten gibt? Sie können eine oder zwei Wochen lang rauchen gehen ))
Das kann ich verstehen, aber wenn die Volatilität mehr in Richtung des Verlierers geht, dann ist die Erwartung des Verlierers mehr als die Hälfte.
Was hat das damit zu tun? Verdammt noch mal... !!!!
Ich sage, dass der Markt anders analysiert werden muss, um nach anderen Mustern zu suchen, ich sage, dass die Standardansätze nicht auf den Markt anwendbar sind, und es ist offensichtlich, dass keiner von ihnen funktioniert!
Ich habe ein Beispiel für ein Muster gegeben, das keine der Methoden für die Arbeit mit Zeitreihen jemals finden wird, es gibt Tausende solcher Muster, nur um Ihnen ein Beispiel zu geben ... !!!!!!!
Ich verstehe nicht, wovon Sie sprechen, ich meine, was ist hier los?
Das habe ich als Beispiel zum Vergleich genommen, aber das ist sogar für 891 Zeilen - 35 Umschulungen sind lang (etwa eine Minute). Und wenn es eine Million Zeilen und 100 Spalten gibt? Dann können wir rausgehen und eine Woche lang rauchen oder eine andere ))
Es gibt also viele Kombinationen, in 10 Jahren wird es schneller gehen.) Deshalb sind Prädiktoren so wichtig, man könnte sie alle durchgehen und die beste auswählen, aber im Moment ist das zu lang.
Was zum Teufel hat das mit irgendetwas zu tun? !!!!
Ich sage, dass wir den Markt anders analysieren sollten, anders nach Mustern suchen sollten, ich sage, dass die Standardansätze nicht für den Markt gelten, und es ist offensichtlich, dass keiner von ihnen funktioniert!
Ich habe ein Beispiel für ein Muster gegeben, das keine der Methoden für die Arbeit mit Zeitreihen jemals finden wird, es gibt Tausende solcher Muster, nur um Ihnen ein Beispiel zu geben ... !!!!!!!
Und Sie sagen, wir sollen den Trend streichen, oder Sie zählen die Volatilität, wissen Sie überhaupt, wovon wir reden und was hier los ist?
Andersherum beginnen wir mit Ticks, Balken und einer sehr langen Reihe, die wir skalieren. Was schlagen Sie vor? Wirklich, das ist noch nicht klar.
Ansonsten wie?, zunächst Zecken, Balken, eine sehr lange Reihe, die wir skalieren. Was schlagen Sie vor? Wirklich, das ist noch nicht klar.
Syntheseregeln, die genau bestimmte Ereignisse in einer bestimmten Reihenfolge sowie den Preis, zu dem diese Ereignisse eingetreten sind, berücksichtigen.
Hier ist ein bestimmtes Muster
hier ist dieses Muster in den Preisen
hier ist das gleiche Muster
Regeln zu synthetisieren, die genau bestimmte Ereignisse in einer bestimmten Reihenfolge sowie den Preis, zu dem diese Ereignisse eingetreten sind, berücksichtigen.
Abgesehen von Tickbars und Volumina gibt es nichts, der Rest wird von Tickbars abgeleitet. Um die Regeln zu erhalten, müssen Sie den BP analysieren. Gibt es noch etwas anderes als Tickbalken für Regeln?
Es gibt nichts anderes als Tickbars, na ja, und Volumina, der Rest wird von Tickbars abgeleitet. Um die Regeln zu ermitteln, müssten wir BP analysieren. Gibt es noch etwas anderes als Tickbalken für Regeln?
Was brauchen Sie noch?