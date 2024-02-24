Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1728
R ist besser ))
Was?
Womit?
1 alles ist da! bereits implementiert
2 Minimale Zeit von der Idee bis zum Prototyp für Tests
3 kurzer und freundlicher Code
vielleicht fehlt noch etwas
Wechseln Sie zu Python, wir werden eine Arbeitsumgebung für die Grails machen.
Was ist die Idee dahinter?
aber was ist die Idee selbst, das Umfeld?
auf der Grundlage des neuen Optimierers
Ich denke, es wird nicht funktionieren, der Preis ändert seine Eigenschaften sehr stark, ich "arbeite" an etwas, das die Daten vor allen Manipulationen korrekt umwandelt, das nach einigen statistischen Mustern sucht, es scheint mir, dass dies Ziel 1 ist, wenn es erreicht ist, wird es egal sein, welche MO zu erzwingen oder welche Art von Optimierung
Ohne Filterung ist es reine Zeitverschwendung.
und dass die Zerlegung in Komponenten nicht einmal das Ziel ist. Grob gesagt: Um einen stabilen Zyklus zu erhalten, muss man die Reihe so umformen, dass von Anfang an Zyklen vorhanden sind. Andernfalls wird eine weitere Zerlegung in Eigenvektoren (Hauptkomponentenmethode oder Caterpillar) immer irgendeinen Scheiß zeigen, der sich mit der Zeit ändert.
D.h. diese Sache funktioniert nur bei präzyklischen Serien
Ich habekeine brauchbaren Informationen über CSSA gefunden, mit was es verglichen wird.
Kurz gesagt, die Bedeutung meiner Botschaft war diese. Diese nicht nachziehbare Raupe hat einige Einstellungen, bei denen man Parameter aus dem grünen 10 und 11yo-Fenster angibt und ihren Gruppenstern und ihre Gruppentiefe einstellt, dann wählt man den Baubereich (wichtig) und die Anzahl der Balken des Trainings, die ich nicht verstehe und nie geändert habe, ich denke, es hat etwas mit Iterationen zu tun. Am Ende kann man eine zyklische Linie mit absolut beliebiger Krümmung und Zyklen zeichnen. Das Ding ist sehr flexibel. Sie wissen schon, ein Crawler, der nicht neu gezeichnet wird. Der Sinn dieser Strategie besteht also darin, dass Sie diese gerade Linie nach den Parametern des grünen Fensters, die Sie auch manuell auswählen, erstellen. Der dunkle Stick auf den Punkten dehnt sich aus und bewegt sich entlang der Punkte, und in diesem Moment bewegt sich das Oszilloskop unglaublich gut. Wir verschieben die Geschichte um einige Dutzend Takte und gehen wieder zum Fenster des Oszilloskops und tanzen mit diesem Dongle, bis sich der Kreis nicht mehr dreht. Aber das Interessanteste ist, dass dieses Avdon das einzige Addon war, das sein eigenes Fenster in Neuroshel hatte. Nicht das Dialogformular eines Indikators oder einer Strategie, und es wurde innerhalb des Programmfensters auf der gleichen Ebene wie das Hauptformular geöffnet, es ist nicht ein Indikator oder eine Strategie ist eine Art von Werkzeug für die Arbeit. Ich habe einen guten Blick auf das Hauptfenster, ich habe einen guten Blick auf das Hauptfenster und ich habe einen guten Blick auf das Werkzeug. Nun kroch zu tanzen mit einer so kleinen Chance, diesen Kreis zu finden, habe ich nicht, aber der Kreis, den ich bekam, ist nicht chetamoyu trostlos placezna auf dem grünen Fenster. Sehen Sie, selbst die Schöpfer dieses Tools konnten kein gutes Beispiel finden, denn es gibt viele Varianten dieser Kurve am aktuellen Chart-Ende und es wird sie wie eine Raupe beschreiben, aber in naher Zukunft wird sie sich anders verhalten. Im grünen Fenster befinden sich also zwei Frequenzen, die sich abwechselnd vorhersagen.
Der wesentliche Punkt dieser Strategie ist, dass sie garantiert 4-5 Signale unmittelbar nach der Konstruktion eines garantierten und fuck off. Ja, sogar zwei werden ausreichen. Dies ist die grundlegende Bedeutung aller Strategien. Wenn eine Strategie Ihnen nicht sofort nach der Optimierung garantiert 5 Signale liefert, dann haben Sie keine Strategie. Selbst wenn sie in 3 von 5 Fällen positiv ausfällt, ist das ausreichend.
Das ist also der Sinn dieser Strategie, wenn man einen Kreis aufgebaut hat. Hier und jetzt sind Ihnen drei Züge garantiert, für die Sie Geld verdienen werden, machen Sie sie und ziehen Sie weiter. Ein solches Werkzeug. Gerade als ich einen Kreis in der richtigen Form bekam und es eine Spirale war oder besser gesagt, wenn man zwei Spiralen ineinander zeichnete, klappte es wirklich nicht lange innerhalb von 5 Bögen, wo die ersten drei garantiert waren, ich weiß es nicht mehr genau. Aber leider war es einfach nicht möglich, dies von Hand zu tun. Ich war zwar ein echter Neuroshell-Nerd, habe mehr als eine Maus gewechselt :-), war aber nicht bereit für einen solchen Test. Also Maxim, frag mich nach dem NS und ich erkläre es dir. :-) Nicht..... Programme Feuer, in der Tat.
real kotir - 200 Ticks EURUSD, univariate und bivariate Eigenvektordiagramme
Aber es ist eine Annäherung, keine Vorhersage, richtig?
Wie erstellen Sie diese zweidimensionalen Diagramme? Ich bin an dem Code interessiert.
Aber es ist eine Annäherung, keine Vorhersage, richtig?
Wie erstellen Sie diese zweidimensionalen Diagramme? Mich interessiert der Code.
Nehmen Sie ein Paar von Komponenten, z. B. 3, 4
entlang der X-Achse - Komponente 3
entlang der y-Achse - Komponente 4.
wenn rund - Zyklus
Eugene Vektor ))))
))))
Heilige Scheiße, ich habe den ersten genau richtig erwischt :-) Ich erinnerte mich im Nachhinein an diese Gelegenheit und stellte fest, dass ich so viel Glück hatte, dass ich nie näher an den Kreis herankam als an das grüne Fenster.
Diese Chance hat es mir ermöglicht, dieses Instrument grundsätzlich als praktikabel zu bezeichnen und es gerne zu wiederholen. Sie wissen sehr gut, dass ich Frequenzmodellierern gegenüber skeptisch bin. Die in einem Zitat etwas suchen, das nicht da ist, die versuchen, Frequenzen zu addieren und, was noch wichtiger ist, zu zerlegen. Ich handle an der Börse, ich bin ein Händler. Volumina, Deltas, Interessen, hier sind meine Dokumente :-))))))) Ich habe es bereits überprüft, aber genau diese Methode der Frequenzanalyse würde ich anwenden und ihr auch Geld anvertrauen. Denn ich weiß, dass ein Einzelfall nicht die Grundlage für den Handel sein kann. Als ich den Neuroshel verließ, war diese Methode für mich die einzig brauchbare von all den verschiedenen Produkten. Garantiert 3 Signale, aber nicht im manuellen Modus, sonst vergeuden Sie Ihre ganze nützliche Zeit. Sie müssen hier und jetzt schnell optimieren.