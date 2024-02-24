Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1729
Nehmen Sie ein Paar von Komponenten, z. B. 3, 4
auf der x-Achse, Komponente 3.
auf der y-Achse, Komponente 4
wenn es rund ist - ist es eine Schleife
Auch die Korrelation zählt.
Das ist alles)) Mann, ich dachte, es gäbe eine Art Kreuzkorrelation oder so.
Kurz gesagt, der Sinn meiner Botschaft war folgender. Diese nicht neu zeichnen Raupe hat eine Reihe von Einstellungen, wo Sie Parameter aus dem grünen Fenster 10 und 11yo angeben und ihre groupstar und groupdepth, dann wählen Sie die Konstruktion Bereich (wichtig) und die Anzahl der Bars der Ausbildung Ich verstehe nicht und nie ändern, ich denke, es hat etwas mit Iterationen zu tun. Am Ende kann man eine zyklische Linie mit absolut beliebiger Krümmung und Zyklen zeichnen. Das Ding ist sehr flexibel. Sie wissen schon, ein Crawler, der nicht neu gezeichnet wird. Der Sinn dieser Strategie besteht also darin, dass Sie diese gerade Linie nach den Parametern des grünen Fensters, die Sie auch manuell auswählen, erstellen. Der dunkle Stick auf den Punkten dehnt sich aus und bewegt sich entlang der Punkte, und in diesem Moment bewegt sich das Oszilloskop unglaublich gut. Wir verschieben die Geschichte um einige Dutzend Takte und gehen wieder zum Fenster des Oszilloskops und tanzen mit diesem Dongle, bis sich der Kreis nicht mehr dreht. Aber das Interessanteste ist, dass dieses Avdon das einzige Addon war, das sein eigenes Fenster in Neuroshel hatte. Nicht das Dialogformular eines Indikators oder einer Strategie, und es wurde innerhalb des Programmfensters auf der gleichen Ebene wie das Hauptformular geöffnet, es ist kein Indikator oder Strategie ist eine Art von Werkzeug für die Arbeit. Ich habe eine gute Sicht auf das Hauptfenster, ich habe eine andere Sicht auf das Hauptfenster als das Hauptfenster. Nun krochy Tanz mit einer so geringen Wahrscheinlichkeit, diesen Kreis zu finden, habe ich nicht, aber der Kreis, den ich bekam, ist nicht chetah dieser jämmerlichen Größe auf dem grünen Fenster. Sehen Sie, selbst die Schöpfer dieses Tools konnten kein gutes Beispiel als Referenz finden, denn es gibt viele Varianten dieser Kurve am aktuellen Chart-Ende und es wird sie wie eine Raupe beschreiben, aber in naher Zukunft wird sie sich anders verhalten. Im grünen Fenster befinden sich also zwei Frequenzen, die sich abwechselnd vorhersagen.
Der wesentliche Punkt dieser Strategie ist, dass sie garantiert 4-5 Signale unmittelbar nach der Konstruktion eines garantierten und fuck off. Ja, sogar zwei werden ausreichen. Dies ist die grundlegende Bedeutung aller Strategien. Wenn eine Strategie Ihnen nicht sofort nach der Optimierung garantiert 5 Signale liefert, dann haben Sie keine Strategie. Nun, selbst wenn es 3 von 5 Punkten im Plus gibt, ist das schon genug.
Bei dieser Strategie geht es also darum, dass man einen Kreis baut und erhält. Hier und jetzt haben Sie garantiert drei Züge, für die Sie verdienen werden, machen Sie sie und machen Sie weiter. Ein solches Werkzeug. Gerade als ich einen Kreis in der richtigen Form bekam und es eine Spirale war oder besser gesagt, wenn man zwei Spiralen ineinander zeichnete, klappte es wirklich nicht lange innerhalb von 5 Bögen, wo die ersten drei garantiert waren, ich weiß es nicht mehr genau. Aber leider war es einfach nicht möglich, dies von Hand zu tun. Ich war zwar ein echter Neuroshell-Nerd, habe mehr als eine Maus gewechselt :-), war aber nicht bereit für einen solchen Test. Also Maxim, frag mich nach dem NS und ich erkläre es dir. :-) Nicht..... Programme, in der Tat.
Ich habe Ihnen alles erklärt.
Ich habe mich nur gefragt, wie man diese zweidimensionalen Diagramme erstellen kann, um zu versuchen, sie mit AMO zu füttern, um sie zu erkennen, weil sie(zweidimensionale Diagramme) dimensionslos sind und die Abhängigkeit einer Komponente von einer anderen ausdrücken, so dass wir jede mit jeder vergleichen können und wir die ganze Serie beschreiben, und zwar dimensionslos ohne dieabsoluten Werte der Serie. Ich bin an Ihren Gedanken und Ihrer Kritik interessiert.
Ich denke, es wird nicht funktionieren, der Preis ändert seine Eigenschaften sehr stark, ich "arbeite" an etwas, das die Daten vor allen Manipulationen korrekt umwandelt und nach einigen statistischen Mustern sucht, es scheint mir, dass dies das Ziel Nr. 1 ist, wenn es erreicht wird, spielt es keine Rolle, welches MO oder welche Art von Optimierung angewendet wird
betrachten Sie die Wurzel, nicht das Quadrat der OLS
Dies ist eine Transformation von Daten, bei der eine Komponente, wie z. B. der Mittelwert der Rückkehrer, beibehalten wird.
Es ist eine Analogie zum Clustering, wenn Sie so wollen.Sie haben anfangs gute Dinge getan, sind dann aber abrupt abgestumpft und haben sich zur Seite gedreht, imho
es gibt ein gutes Handbuch
Es wurde auch gesagt, dass man sehen kann, welche Frequenz welche Frequenz vorhersagt, da beide zur gleichen Serie gehören. Nun, im Allgemeinen erhalten wir eine präemptive Krümmung bei buchstäblich 2-3 Beugungen. Was ist nicht eine Strategie und vor allem kein neuronales Netz, stabil und garantiert hier und jetzt. Es wäre großartig, dies generell zu überprüfen, und vielleicht könnten einige zusätzliche Manipulationen erfunden werden, um sicherzustellen, dass die richtigen Einstellungen garantiert sind und dazu führen, dass die Krümmung dem Kotir für einige Zeit in der Zukunft vorausgeht. Haben Sie Fragen?
Sie schauen auf die Wurzel, nicht auf das Quadrat des ISC
Es handelt sich um eine Transformation der Daten, bei der eine Komponente erhalten bleibt, z. B. der Mittelwert der Rückkehrer.
Es ist eine Analogie zum Clustering, wenn Sie so wollen.Sie haben anfangs gute Dinge getan, aber dann sind Sie abgestumpft und haben sich auf die Seite gedreht.
Das verstehe ich nicht. Erläutern Sie die Ursache und den Fehler, den ich gemacht habe.
Es gibt eine gute Anleitung.
Danke für das Taschengeld...
