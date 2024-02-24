Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1730
Versuchte vor 10 Jahren Raupe, kein Fisch dort in klassischer Form
...
Danke für die Hilfe...
Haben Sie das Programm selbst geschrieben?
Die Zerlegung selbst ist vorgefertigt, und der Rest ist mein Matlab-Skript, das auf den Beispielen aus dem Tutorial basiert
Das verstehe ich nicht. Erläutern Sie die Ursache und den Fehler, den ich gemacht habe.
Wir sind auf der Suche nach diskreten Zuständen, die entweder von der Zeit oder von Indikatorablesungen oder was auch immer abhängen. Die Momente der Inkremente in diesen Zuständen bleiben für lange Zeit konstant und wir müssen nur eine einfache TS für sie schreiben
Das ist es, was Sie mit den Zeitklebern begonnen haben, aber Sie haben es nicht weiterentwickelt, Sie haben es nicht auf andere Fälle verallgemeinertSie können Clustering verwenden, aber es ist schwieriger zu interpretieren
Gibt es etwas/wo etwas über die CSSA zu lesen?
die Zerlegung selbst ist fertig, und der Rest ist mein Matlab-Skript, das auf Beispielen aus dem Handbuch basiert
Gut gemacht!
Ich verwende das "Rssa"-Paket von R
https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf
http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf
Max, der Punkt ist, dass dieser Zustand heute die Größe von 5 Kerzen hat, morgen 3 Kerzen, übermorgen 23 Kerzen, alles ist wie im Leben, alles fließt, alles verändert sich und es wird nie mehr so sein wie vorher, es wird ähnlich sein, aber du weißt es...
Und wenn Sie AMO auf die Zustände 5,3,23 Kerzen trainieren, wird die nächste Kerze 203 sein!!! Verstehen Sie?
Die Spektralanalyse sollte helfen, alles in der Reihenfolge zu ordnen, zu schauen, was sich ändert, zunimmt, abnimmt usw.
Und dann können wir mit einem guten Verständnis des Prozesses etwas Anpassungsfähiges aufbauen.
Kann man irgendwo etwas über die CSSA lesen?
Wenn der Kurs zu diesem Zeitpunkt so gelaufen wäre, hätte der Indikator sehr gut funktionieren können, denn der Zeitraum ist fast stationär.
gucken
)))) Ich habe bereits eine Raupe in meinem Kopf)))
Wir suchen nach diskreten Zuständen, die entweder von der Zeit oder von Indikatorablesungen oder was auch immer abhängen. Die Momente der Inkremente in diesen Zuständen bleiben für lange Zeit konstant und eine einfache TS für sie muss geschrieben werden
Das ist es, was Sie mit den temporalen Klebstoffen begonnen haben, aber nicht auf andere Fälle verallgemeinert werden konnteSie können Clustering verwenden, aber es ist schwieriger zu interpretieren
)))
ich habe schon eine Raupe im Kopf)))
die Raupe kann VOR der Vorbehandlung verwendet werden, so dass man sich mit Nutella einschmieren und mit Champagner übergießen kann