Maxim Dmitrievsky:

Versuchte vor 10 Jahren Raupe, kein Fisch dort in klassischer Form

Die Raupe funktioniert nicht, weil es die aktuelle und vorherige und vorherige, über welche Fische Sie sprechen ich nicht verstehen, neu gezeichnet. Du verstehst nicht, von welchem Fisch du sprichst. Verwechseln Sie nicht die Küste, Max, glauben Sie denn, ich würde auf diesen speziellen Unsinn achten und so angesehene Leute ablenken? Aber dieser Ansatz ist absolut praktikabel, was die Umzeichnung und die Technik angeht, außerdem habe ich ihn nur einmal gesehen. Genau das wollte ich überprüfen. Ihr Frequenztechniker seid alle so leidenschaftlich mit Frequenzen beschäftigt, also prüft die Strategie, macht euch an die Arbeit. Die CSSA-Methode wurde eigentlich erst später veröffentlicht, die Öffentlichkeit war wissenshungrig, wie kommt es, dass eine Raupe, die nicht nachzeichnet, die einzige Achillesferse ist, die es nicht zulässt, sie zu verwenden, und sie winkt mit ihren perfekten Formen auf der Geschichte....
 
mytarmailS:

...

Danke für die Hilfe...

Haben Sie das Programm selbst geschrieben?

Die Zerlegung selbst ist vorgefertigt, und der Rest ist mein Matlab-Skript, das auf den Beispielen aus dem Tutorial basiert

mytarmailS:

Das verstehe ich nicht. Erläutern Sie die Ursache und den Fehler, den ich gemacht habe.

Wir sind auf der Suche nach diskreten Zuständen, die entweder von der Zeit oder von Indikatorablesungen oder was auch immer abhängen. Die Momente der Inkremente in diesen Zuständen bleiben für lange Zeit konstant und wir müssen nur eine einfache TS für sie schreiben

Das ist es, was Sie mit den Zeitklebern begonnen haben, aber Sie haben es nicht weiterentwickelt, Sie haben es nicht auf andere Fälle verallgemeinert

Sie können Clustering verwenden, aber es ist schwieriger zu interpretieren
 
Mihail Marchukajtes:

Gibt es etwas/wo etwas über die CSSA zu lesen?

 
Vladimir Suslov:

die Zerlegung selbst ist fertig, und der Rest ist mein Matlab-Skript, das auf Beispielen aus dem Handbuch basiert

Gut gemacht!

Ich verwende das "Rssa"-Paket von R

https://arxiv.org/pdf/1309.5050.pdf

http://www.milanor.net/blog/wp-content/uploads/2014/07/SingularSpectrumAnalysisWithRssa.pdf

mytarmailS:

Max, der Punkt ist, dass dieser Zustand heute die Größe von 5 Kerzen hat, morgen 3 Kerzen, übermorgen 23 Kerzen, alles ist wie im Leben, alles fließt, alles verändert sich und es wird nie mehr so sein wie vorher, es wird ähnlich sein, aber du weißt es...

Und wenn Sie AMO auf die Zustände 5,3,23 Kerzen trainieren, wird die nächste Kerze 203 sein!!! Verstehen Sie?

Die Spektralanalyse sollte helfen, alles in der Reihenfolge zu ordnen, zu schauen, was sich ändert, zunimmt, abnimmt usw.

Und dann können wir mit einem guten Verständnis des Prozesses etwas Anpassungsfähiges aufbauen.

Riposte

 
Vladimir Suslov:

Kann man irgendwo etwas über die CSSA lesen?

Die Unterlagen sind offiziell, aber sie sind bürgerlich, und es war schwer zu verstehen. NOXA ANALITYCS
 
Mihail Marchukajtes:

Wenn der Kurs zu diesem Zeitpunkt so gelaufen wäre, hätte der Indikator sehr gut funktionieren können, denn der Zeitraum ist fast stationär.


 
Maxim Dmitrievsky:

gucken

)))) Ich habe bereits eine Raupe in meinem Kopf)))

Maxim Dmitrievsky:

Wir suchen nach diskreten Zuständen, die entweder von der Zeit oder von Indikatorablesungen oder was auch immer abhängen. Die Momente der Inkremente in diesen Zuständen bleiben für lange Zeit konstant und eine einfache TS für sie muss geschrieben werden

Das ist es, was Sie mit den temporalen Klebstoffen begonnen haben, aber nicht auf andere Fälle verallgemeinert werden konnte

Sie können Clustering verwenden, aber es ist schwieriger zu interpretieren
Clustering kann auch verwendet werden, ich habe es auch ausprobiert, man kann auch zwei oder drei Cluster nehmen, aber es gibt den "Fluch der Dimensionalität" der wenigen Beispiele
mytarmailS:

)))

ich habe schon eine Raupe im Kopf)))

die Raupe kann VOR der Vorbehandlung verwendet werden, so dass man sich mit Nutella einschmieren und mit Champagner übergießen kann

