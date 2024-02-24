Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1725
Ich bin mir sicher, dass Sie es erst gestern getan haben, nach meinen Beiträgen und Artikeln... vielleicht auch schon etwas früher
Ahahaha)) Du verdammter Narzisst!)
Hier ist ein Ordner mit dem Skript und allem zu diesem Thema
Ich gebe dir einen cooleren Tipp: Du kannst ohne jede Anstrengung Geld verdienen))
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA)) Du verdammter Narzisst!)
ok))
Haben Sie das Thema angeschnitten oder haben Sie es fallen gelassen?
ok )))
Haben Sie das Thema also weiterentwickelt oder aufgegeben?
Ich habe es aufgegeben, obwohl das Thema zu funktionieren scheint, ich möchte alles vorhersagen ))))
Dort))
Um eine lange Geschichte kurz zu machen,
jedes System genommen wird,
Statistiken über die Dauer von Sieg- und Niederlagenserien erstellen,
berechnet das Maniemanagement.
Es scheint ein Fehler in den Berechnungen zu sein, aber für den Autor hat es funktioniert.
Wie wäre es, wenn ich einen Reader beginne, indem ich alle Stunden und Minuten nach bestimmten Kriterien ausprobiere, und dann die besten in einem Stapel zusammenfasse. Ich frage mich, ob ein solches Durcheinander funktionieren würde oder nicht, denn die Signale sind sehr kurz, winzig.
Rechner mit 10-Jahres-Stichprobe starten und alles berechnen lassen
Zunächst einmal kann nicht jede Strategie durch Geldmanagement gezogen werden. Wenn eine Strategie äußerst unrentabel ist, wird sie Ihnen nicht helfen.
Der Hauptzweck des Geldmanagements besteht darin, die Systemleistung zu verbessern, d.h. die Gleichgewichtskurve in einem Winkel von 45 Grad zu begradigen. Hier habe ich MM verbessert einen Indikator wie die Rentabilität, der auch im realen Handel wichtig ist....
Wie wäre es, wenn Sie eine Zählmaschine laufen lassen, die alle Stunden und Minuten nach irgendeinem Kriterium durchgeht und dann die besten aufstapelt. Ich frage mich, ob ein solches Durcheinander funktionieren würde oder nicht, denn die Signale sind sehr kurz, minutenlang.
Nein, nur diese drei Stunden funktionieren (und das war nicht immer so, es hat sich erst vor kurzem gezeigt), je mehr man anfängt zu mischen, desto mehr "schwebt" alles ins Ungewisse ...
Da diese "Arbeitsstunden" in der Tat die Eröffnung einer neuen Tageskerze und die Schließung der alten sind, denke ich, dass das Muster in der Eröffnung von Positionen für diejenigen, die auf den Tagebüchern Handel, aber warum ist es immer in eine Richtung? Vielleicht machen die Banken aber auch nur etwas Systematisches.
Wenn Sie wissen, was zu tun ist, können Sie versuchen, nach Monaten und Wochentagen zu filtern
Das System dilettiert bei Null und wird dorthin gebracht. Es stellt sich heraus, dass das Eigenkapital als Oszillator dient. Wenn sie um einen bestimmten Wert abweicht, wird sie mit echtem Geld eingesetzt.