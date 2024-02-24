Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1722
Ich habe die Antworten...
Ja, ja ))) natürlich gibt es )))))
nach Zyklen suchen, sich nicht um die Stationarität kümmern
Wenn Sie sie finden, rufen Sie mich an.
Ist es nicht eine Option - die gemeinsame Definition von Zyklen - Trends, Trends - Zyklen...
Trends sind nicht zyklisch, Zyklen sind zyklisch)
Ein Muster ist eine Wiederholung von etwas, das aus einem gegebenen Satz von Parametern bestimmt werden kann. Ein Zyklus ist ein Muster, das sich nach einer definierbaren Zeitspanne wiederholt. Es muss nicht unbedingt ein gleich langer Zeitraum sein, aber er kann festgelegt werden. Dies sind im Allgemeinen verschiedene Aufgaben, um den gleichen Preis Verhalten auf verschiedene Weise zu finden und verfolgen einige Sicherheit in der Wiederholung dieser Muster im Laufe der Zeit, in den Intervallen der Preis nach oben oder unten, durch die Geschwindigkeit, die Sie sehen können, wenn der Preis gewonnen hat Geschwindigkeit und was am Ende ...
Wenn Sie den GSCh-Chart erstellen, wird es auch Aufwärtstrends geben, sie wiederholen sich auch und nicht über den gleichen Zeitraum, ist das eine Regelmäßigkeit?
Leute, macht euch nicht so klein. Entscheidend ist nicht die Wiederholung, sondern die Reaktion des Marktes auf diese Wiederholung. Ich bin sicher, dass es keine wiederholte Reaktion auf dieselbe Wiederholung gibt, ich versuche nur, mich daran zu erinnern.
Ich habe vor kurzem Quick installiert, aber ich bin es leid, die Volatilität mit einer Verzögerung von der Website aus zu beobachten, also werde ich sie wohl in Echtzeit überwachen. Ich habe herausgefunden, dass es durch DDE in Excel übersetzt werden kann und ich dort bereits die Parameter schreiben und berechnen kann. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft, den Server einzurichten, aber es stellt sich heraus, dass es einfacher ist, als ich dachte...