Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1724
Über Zyklen... wenn Sie die Abweichungen der Minutenschlusskurse (ihre Inkremente mit etwas Verzögerung) vom Eröffnungskurs einer Stunde nehmen:
das Bild für das Jahr für alle Minuten der 7. Stunde, als Beispiel
Verteilung des gesamten Protokolls
Es ist möglich, eine gewisse Regelmäßigkeit zu erkennen, wenn man alle Inkremente einer halben Stunde addiert:
können Sie sehen, in welchen Minuten einer bestimmten Stunde es sinnvoll ist, zu verkaufen und in welchen Minuten zu kaufen (statistisch gesehen).
Zum Beispiel, um zur 10. Minute zu verkaufen, zur 31. Minute zu kaufen, usw. Sie können es im Tester überprüfen
Es ist wie ein bestimmtes statistisches Muster, auf das man den MO setzen kann, und so weiter für jede Minute jeder Stunde.
Ich glaube nicht, dass es funktioniert.
warum nicht, ich werde es skizzieren, ich werde sehen.
Komm schon, interessant zu sehen ist es allemal
das ist scheiße...
Nun, hier haben Sie eine kumulative Menge von Kurvenbällen... nehmen Sie einen größeren Zeitraum und erlauben Sie nur Käufe/Verkäufe auf einer nicht schlechten Uhr. Und der Gral ist für eine Weile in deiner Tasche
ahahah ) Du denkst also, ich hätte genug Hirn, um jede Stunde nach einer deterministischen Richtung zu suchen, aber nicht genug Hirn, um ein System mit zwei Zeilen Code zu erstellen, wofür die Prüfung gedacht ist? )))) Sie sind beleidigend )
Ich bin mir sicher, dass Sie es erst gestern getan haben, nach meinen Beiträgen und Artikeln... vielleicht auch schon etwas früher
Schreiben Sie also die tc und KEJ die Ergebnisse
das kumulative Beispiel ist interessant und in einigen Fällen anschaulich, ich stimme zu
Wirklich, für 1 Stunde ergibt sich so ein Bild. Aber ich habe bereits einen Bot auf diese Strategie, nicht viel beschäftigt
Ausgraben des Status auf den runden Ebenen.
Also STOPE, eine Sache, die ich nicht verstehe, ist, wenn Sie die Minuten gefunden haben, in denen zu kaufen und die Minuten zu verkaufen, warum brauchen Sie MO, NS, AI usw.?
Ich verrate dir etwas noch Cooleres: Du kannst dort ohne jede Anstrengung Geld verdienen))
Ich gebe dir einen cooleren Tipp: Du kannst ohne jede Anstrengung Geld verdienen))