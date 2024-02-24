Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1723
Glauben Sie, dass es eine solche Funktion gibt, mit der ich das Feld der Gewinne und Verluste berechnen kann und die einen Z-Score zurückgibt, denn ich versuche, es selbst zu berechnen, aber das Ergebnis scheint immer von den offiziellen Daten abzuweichen :-(
Über Zyklen... wenn Sie die Abweichungen der Minutenschlusskurse (ihre Inkremente mit etwas Verzögerung) vom Eröffnungskurs einer Stunde nehmen:
das Bild für das Jahr für alle Minuten der 7. Stunde, als Beispiel
Verteilung des gesamten Protokolls
Es ist möglich, eine gewisse Regelmäßigkeit zu erkennen, wenn man alle Inkremente einer halben Stunde addiert:
können Sie sehen, in welchen Minuten einer bestimmten Stunde es sinnvoll ist, zu verkaufen und in welchen Minuten zu kaufen (statistisch gesehen).
Zum Beispiel, um zur 10. Minute zu verkaufen, zur 31. Minute zu kaufen, usw. Sie können es im Tester überprüfen
Dies ist eine Art statistisches Muster, das auf den MO angewendet werden kann, und so weiter für jede Minute jeder Stunde.
Du siehst ein bisschen schief aus.
Es ist besser, zu jeder Stunde 5 Minuten (z. B.) zu differenzieren und dann deren kumulierte Summe separat anzuzeigen.
wie wir die Stunden "0" sehen , "1" и "23" haben eine Art deterministischen Trend
"0" Wir sollten bei "1" kaufen und bei "23" verkaufen.
Warum also differenzieren? :D
Sie haben irgendeinen Blödsinn gemacht.
so dass sie alle zusammenpassen, ohne dass Lücken durch absolute Preise entstehen
keine Preislücken, gleich zu Beginn jeder Stunde, erstes Inkrement = 0
Mir geht es gut, ich habe dieses Skript jetzt ein halbes Jahr lang geschrieben und getestet und ich habe es gebaut, also...
Prüfen Sie es selbst )Ich habe fünfminütige Klebepausen für eine einzige Stunde, dann Klebepausen für eine weitere Stunde, usw.
Das Skript ist gut, ich habe es vor sechs Monaten erstellt und an mir selbst getestet.
Haben Sie gelesen, was ich meinte? Warum sollte ich kleben wollen?
Ich habe es verstanden, ich habe es falsch verstanden.