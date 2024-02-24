Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1727
Dieses Bild zeigt die CSSA-Zyklusfiltereinstellungen, die wir durch Kointegration finden, wenn ein perfekter Kreis auf dem Oszilloskop zu sehen ist.
Schauen Sie sich dort die Hilfe des Tools an. Nur wenn es möglich wäre, automatisch zu optimieren und diesen Kreis zu erhalten, wäre dieses Werkzeug nützlich.
Lohnt sich das überhaupt? Ich werde es lesen, aber nicht sofort.
Es ist die Raupe, und sie funktioniert nicht.
Es findet ein paar Schleifen und findet eine Lead-Lag-Verbindung zwischen ihnen. Aber da diese Schleifen nicht funktionieren, funktioniert auch alles andere nicht.
Nun, Max, das ist das Layout, das du geschrieben hast, und die Website ist durchgedreht. Das kann jetzt nicht mehr wiederholt werden. Was zum Teufel ist das für ein Scheiß?
Aber ohne es zu versuchen, werden wir nicht wissen, werde ich sagen, dass CSSA, es ist ein Crawler, der nicht neu zu zeichnen. Piss6t, so eine Schande mit dem verlorenen Text :-(
Ich kann meinen Kumpel kaum halten :-(. Es geht darum, dass die einfache Parameteroptimierung nicht geeignet ist, das Werkzeug des Eigenvektors, das solche Parameter der Zykluseinstellungen findet, wenn der Zyklus für den Preis vorausschauend wird oder ihm vorausgeht, oder der Grund für Preisänderungen für einige Zeit wird, ist gerade hier geeignet. Es ist nicht so wichtig, wie die Spur selbst, sondern die Parameter für ihre Abstimmung, wenn im Falle einer erfolgreichen Abstimmung kann es viel besser in der Zukunft und der Kreis auf dem Bildschirm des Oszillators ist der Weg, dass es theoretisch zu tun. Auf jeden Fall ist es mir in nicht allzu ferner Zukunft einmal versehentlich gelungen, einen Nachweis zu erbringen. Deshalb gehe ich für dieses Thema unter....
Ohne Filterung ist es reine Zeitverschwendung.
und dass die Zerlegung in Komponenten nicht einmal das Ziel ist. Grob gesagt: Um einen stabilen Zyklus zu erhalten, muss man die Reihe so umformen, dass von Anfang an Zyklen vorhanden sind. Andernfalls wird eine weitere Zerlegung in Eigenvektoren (Hauptkomponentenmethode oder Caterpillar) immer irgendeinen Scheiß zeigen, der sich mit der Zeit ändert.
D.h. diese Sache funktioniert nur bei präzyklischen Serien
Was dieCSSA betrifft, so habe ich keine verdaulichen Informationen darüber gefunden, wom itsie verglichen wird.
Umstellung auf Python, wir werden eine Arbeitsumgebung für Grails erstellen
Wechseln Sie zu Python, wir werden eine Arbeitsumgebung für Grails einrichten.
R ist besser))