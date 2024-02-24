Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1727

Dieses Bild zeigt die CSSA-Zyklusfiltereinstellungen, die wir durch Kointegration finden, wenn ein perfekter Kreis auf dem Oszilloskop zu sehen ist.


Mihail Marchukajtes:

Mischa, ich weiß nicht, was es ist und was ich damit machen soll. Bitte senden Sie mir Links zu Informationen und so weiter. Oder noch besser, vergessen Sie es.
 
Schauen Sie dort nach, um Hilfe für die Werkzeuge zu erhalten. Es ist nur so, dass, wenn es möglich wäre, automatisch zu optimieren und diesen Kreis zu erhalten, dieses Werkzeug nützlich wäre.
Mihail Marchukajtes:
Lohnt sich das überhaupt? Ich werde es lesen, aber nicht sofort.

Es ist die Raupe, und sie funktioniert nicht.

Es findet ein paar Schleifen und findet eine Lead-Lag-Verbindung zwischen ihnen. Aber da diese Schleifen nicht funktionieren, funktioniert auch alles andere nicht.

 

Nun, Max, das ist das Layout, das du geschrieben hast, und die Website ist durchgedreht. Das kann jetzt nicht mehr wiederholt werden. Was zum Teufel ist das für ein Scheiß?

Aber ohne es zu versuchen, werden wir nicht wissen, werde ich sagen, dass CSSA, es ist ein Crawler, der nicht neu zu zeichnen. Piss6t, so eine Schande mit dem verlorenen Text :-(

 
Ich kann meinen Kumpel kaum halten :-(. Die Sache ist die, dass die einfache Parameteroptimierung nicht geeignet ist, es ist das Eigenvektor-Tool, das solche Parameter der Schleifeneinstellungen findet, wenn die Schleife für den Preis antizipierend wird oder ihm voraus ist, oder der Grund für Preisänderungen für einige Zeit wird. Es ist nicht so wichtig wie die Einstellungen der Spur selbst, wenn sie erfolgreich eingestellt ist, kann sie in Zukunft viel besser funktionieren und der Kreis auf dem Bildschirm des Oszillators ist der Weg, der es theoretisch erlaubt, dies zu tun. Auf jeden Fall ist es mir in nicht allzu ferner Zukunft einmal versehentlich gelungen, einen Nachweis zu erbringen. Deshalb gehe ich für dieses Thema unter....
Mihail Marchukajtes:
Ohne Filterung ist es reine Zeitverschwendung.

und dass die Zerlegung in Komponenten nicht einmal das Ziel ist. Grob gesagt: Um einen stabilen Zyklus zu erhalten, muss man die Reihe so umformen, dass von Anfang an Zyklen vorhanden sind. Andernfalls wird eine weitere Zerlegung in Eigenvektoren (Hauptkomponentenmethode oder Caterpillar) immer irgendeinen Scheiß zeigen, der sich mit der Zeit ändert.

D.h. diese Sache funktioniert nur bei präzyklischen Serien

Was dieCSSA betrifft, so habe ich keine verdaulichen Informationen darüber gefunden, wom itsie verglichen wird.

 
Mihail Marchukajtes:
Eugene Vektor ))))

))))

mytarmailS:

Eugene Vektor ))))

Umstellung auf Python, wir werden eine Arbeitsumgebung für Grails erstellen

 
Maxim Dmitrievsky:

R ist besser))

