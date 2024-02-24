Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1731

Neuer Kommentar
mytarmailS:

)))) Ich habe bereits eine Raupe in meinem Kopf)))

Man kann auch clustern, habe es auch probiert, man kann auch zwei oder drei Cluster nehmen, aber da gibt es schon den "Fluch der Dimensionalität" einige Beispiele

Konventionell. 1-e 2 Parameter Stunde und Minute, dann Qualitätsbewertung und Clusternummer 1, -1 (Sie können mehr machen)

1 und 2 können beliebige Parameter sein (Indikatorwert usw.), es können mehr sein

Sie haben nun festgestellt, dass die Indikatoren einige Werte aufweisen und Sie wissen, welche Strategie Sie anwenden müssen. Und das wird mit etwas Glück noch jahrelang so bleiben.

Das ist der Scheiß, den ich auf der Grundlage deiner Kleber geschrieben habe.

array([[ 0.        ,  0.        ,  0.        ,  0.        ],
       [ 1.        ,  0.        ,  0.92986122,  1.        ],
       [ 1.        ,  1.        ,  0.95419784,  1.        ],
       [ 1.        ,  2.        ,  0.9731913 ,  1.        ],
       [ 1.        ,  3.        ,  0.97264694,  1.        ],
       [ 1.        ,  4.        ,  0.98032991,  1.        ],
       [ 1.        ,  5.        ,  0.98203827,  1.        ],
       [ 1.        ,  6.        ,  0.98333045,  1.        ],
       [ 1.        ,  7.        ,  0.98232576,  1.        ],
       [ 1.        ,  8.        ,  0.98823056,  1.        ],
       [ 1.        ,  9.        ,  0.98317076,  1.        ],
       [ 1.        , 10.        ,  0.98527582,  1.        ],
       [ 1.        , 11.        ,  0.987291  ,  1.        ],
       [ 1.        , 12.        ,  0.98943567,  1.        ],
       [ 1.        , 13.        ,  0.99061927,  1.        ],
       [ 1.        , 14.        ,  0.9872359 ,  1.        ],
       [ 1.        , 15.        ,  0.94690234,  1.        ],
       [ 4.        , 28.        ,  0.91591829,  1.        ],
       [ 6.        , 53.        ,  0.94231733, -1.        ],
       [ 6.        , 54.        ,  0.96637643, -1.        ],
       [ 6.        , 55.        ,  0.96666239, -1.        ],
       [ 6.        , 56.        ,  0.95199225, -1.        ],
       [ 6.        , 57.        ,  0.95831038, -1.        ],
       [ 6.        , 58.        ,  0.94653855, -1.        ],
       [ 6.        , 59.        ,  0.9116516 , -1.        ],
       [ 9.        , 46.        ,  0.923074  , -1.        ],
       [10.        , 14.        ,  0.90585037, -1.        ],
       [10.        , 16.        ,  0.95169773, -1.        ],
       [10.        , 17.        ,  0.9080574 , -1.        ],
       [14.        , 18.        ,  0.90075409,  1.        ],
       [14.        , 19.        ,  0.90765833,  1.        ],
       [14.        , 37.        ,  0.96135539, -1.        ],
       [15.        , 42.        ,  0.90483235, -1.        ],
       [16.        , 56.        ,  0.91497814,  1.        ],
       [16.        , 57.        ,  0.90985375,  1.        ],
       [16.        , 58.        ,  0.93030191,  1.        ],
       [16.        , 59.        ,  0.92922849,  1.        ],
       [17.        ,  5.        ,  0.90549604,  1.        ],
       [19.        ,  7.        ,  0.90098716, -1.        ],
       [19.        , 27.        ,  0.90270895,  1.        ],
       [19.        , 28.        ,  0.93947857,  1.        ],
       [19.        , 29.        ,  0.9510106 ,  1.        ],
       [19.        , 30.        ,  0.91723467,  1.        ],
       [19.        , 31.        ,  0.90860176,  1.        ],
       [22.        , 16.        ,  0.93470451,  1.        ],
       [22.        , 17.        ,  0.95897063,  1.        ],
       [22.        , 18.        ,  0.95142488,  1.        ],
       [22.        , 19.        ,  0.92506725,  1.        ],
       [23.        ,  2.        ,  0.91332658, -1.        ],
       [23.        ,  4.        ,  0.93817147, -1.        ],
       [23.        ,  5.        ,  0.93106502, -1.        ],
       [23.        ,  6.        ,  0.94499223, -1.        ],
       [23.        ,  7.        ,  0.94141423, -1.        ],
       [23.        ,  8.        ,  0.9345415 , -1.        ],
       [23.        ,  9.        ,  0.92676692, -1.        ],
       [23.        , 10.        ,  0.94366438, -1.        ],
       [23.        , 11.        ,  0.95591665, -1.        ],
       [23.        , 12.        ,  0.96615139, -1.        ],
       [23.        , 13.        ,  0.91352493, -1.        ],
       [23.        , 14.        ,  0.93996186, -1.        ],
       [23.        , 31.        ,  0.93285471, -1.        ],
       [23.        , 32.        ,  0.97932234, -1.        ],
       [23.        , 33.        ,  0.97729135, -1.        ],
       [23.        , 34.        ,  0.9778504 , -1.        ],
       [23.        , 35.        ,  0.98064787, -1.        ],
       [23.        , 36.        ,  0.97368438, -1.        ],
       [23.        , 37.        ,  0.98026128, -1.        ],
       [23.        , 38.        ,  0.97319506, -1.        ],
       [23.        , 39.        ,  0.97524913, -1.        ],
       [23.        , 40.        ,  0.98469859, -1.        ],
       [23.        , 41.        ,  0.9807674 , -1.        ],
       [23.        , 42.        ,  0.97459257, -1.        ],
       [23.        , 43.        ,  0.96603776, -1.        ],
       [23.        , 44.        ,  0.94718308, -1.        ],
       [23.        , 45.        ,  0.93970739, -1.        ]])

Es ist einfach ein besseres Ergebnis, aber es kann kombiniert werden.

Außerdem funktioniert die Raupe (obwohl man sie nicht mehr braucht).


 
Rorschach:

Wenn der Kurs zu diesem Zeitpunkt so gelaufen wäre, hätte der Indikator sehr gut funktionieren können, denn der Zeitraum ist fast stationär.


Nein, die Hauptaussage war, dass Sie eine Trendlinie (als Beispiel) erstellen und diese mit verschiedenen Parametern auf den aktuellen Balken fast gleich ist. Sie beschreibt die aktuelle Serie gut, aber in der Zukunft zeigt sie je nach den gewählten Parametern andere Ergebnisse, wodurch der Mythos gebrochen wird, dass der Markt zyklisch bleiben muss, um mit CSSA Geld zu verdienen. Das Problem ist, dass die Optimierung nicht von Hand, sondern blitzschnell erfolgen muss. Erstens kann man es genauer machen, und zweitens braucht man es bei einer kurzen Lebensdauer nicht mehr, wenn man es aufhebt, der Zug ist weg. Also dachte ich, es wäre schön, diesen Kreis so rund wie möglich zu finden. Nur Sie vergessen, dass, obwohl die Geschichte der Berechnung wird nicht groß erscheinen 0-250 bar selbst Berechnung war zeitaufwendig und nicht immer möglich, eine prädiktive Frequenz zu finden, auch gibt es nicht es jetzt für diese kotir. Warten Sie es ab.
 
Maxim Dmitrievsky:

Konventionell. 1-e 2 Parameter Stunde und Minute, dann Qualitätsbewertung und Clusternummer 1, -1 (es kann noch mehr gemacht werden)

Worauf basiert die Clusterbildung? Wie lautet die Stunde und Minute?

Und was ist eine Qualitätsbewertung?

Oder ich verstehe es wieder nicht????
 
Maxim Dmitrievsky:

die Raupe kann VOR der Vorbehandlung verwendet werden, so dass man sich mit Nutella einschmieren und mit Champagner übergießen kann

Oh du Bastard Maxim, es war meine Idee :-)
mytarmailS:

Nach welcher Uhrzeit und Minute wurde die Gruppierung vorgenommen?

Und wie lautet die Qualitätsbewertung?

oder verstehe ich wieder nicht, worum es geht????

durch R^2 auf die Verklebung der Summe der Returnees - Metrik. Fällt sie, ist sie -1, steigt sie, ist sie 1.

zwischen all den Stunden und Minuten, ja. Dann können die gleichen Cluster zusammengeklebt werden

Stunden und Minuten als Beispiel, sollten wir es mit Indikatorwerten versuchen

Z.U. wenn es viele Parameter gibt, kann man Genetik verbinden, nicht eine komplette Aufzählung. Aber viele Parameter sind böse.

 

Dies ist im Grunde eine fertige Handelsstrategie, die ich schon lange mit automatischer Optimierung ausprobieren wollte, bei der wir schnell und garantiert eine Runde bekommen und das Verhalten in kürzester Zeit betrachten, um endgültige Schlüsse zu ziehen. Es ist also folgendermaßen. Sie können sich mindestens stündlich optimieren, und es wird immer noch im Einklang mit dem Haupttrend sein. Nun, im Allgemeinen, wenn Ihr Interesse ist nicht falsch in dieser Frage, ich werde gerne helfen Ihnen, Tests und endgültige Schlussfolgerungen zu machen!!!!!!


Eigentlich ist das mein Kindheitstraum, der seit Neroshels Zeiten unerfüllt geblieben ist.

 
Mihail Marchukajtes:

Dies ist im Grunde eine fertige Handelsstrategie, die ich schon lange mit automatischer Optimierung ausprobieren wollte, bei der wir schnell und garantiert eine Runde bekommen und das Verhalten in kürzester Zeit betrachten, um endgültige Schlüsse zu ziehen. Es ist also folgendermaßen. Sie können sich mindestens stündlich optimieren, und es wird immer noch im Einklang mit dem Haupttrend sein. Nun, in der Regel, wenn Ihr Interesse ist nicht falsch in dieser Frage, ich werde gerne helfen Ihnen, Tests durchzuführen und endgültige Schlussfolgerungen!!!!!!


Das ist in der Tat mein Kindheitstraum seit den Tagen von Nerochelle, der sich nicht erfüllt hat.

Die einzige Frequenzanalyse, die meine Aufmerksamkeit verdient, da sie die angemessenste ist und nicht im Widerspruch zu einem einzigen Beweis steht, der für ihre Arbeit spricht. Das war's dann auch schon. Wenn sie gültig ist, wäre das Werk ein Märchen. Es ist nicht wie ein Netz, es funktioniert garantiert für einen mikro-kleinen Zeitraum, nur ein paar Biegungen und ohne Probleme. Auf jeden Fall glaube ich, dass dies das maximale Potenzial der Frequenzanalyse ist.

Hier und jetzt ist es für buchstäblich nicht lange Zeit garantiert.

Mehr kann die Frequenzanalyse nicht leisten, da es bei mittleren Entfernungen keine Fische in den Frequenzen gibt. Das ist der Punkt, an dem Max nicht widersprechen kann.

Mihail Marchukajtes:
Du Mistkerl Maxim, es war meine Idee :-)
Welcher ist es? Mit Nutella bestreichen? 🤔
 
Maxim Dmitrievsky:
Welcher ist es? Um mit Nutella bedeckt zu werden? 🤔
Nein, die in braune Schokolade getauchte :-)
 
Maxim Dmitrievsky:
Welcher ist es? Um mit Nutella bedeckt zu werden? 🤔

))))

