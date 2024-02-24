Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1731
)))) Ich habe bereits eine Raupe in meinem Kopf)))Man kann auch clustern, habe es auch probiert, man kann auch zwei oder drei Cluster nehmen, aber da gibt es schon den "Fluch der Dimensionalität" einige Beispiele
Konventionell. 1-e 2 Parameter Stunde und Minute, dann Qualitätsbewertung und Clusternummer 1, -1 (Sie können mehr machen)
1 und 2 können beliebige Parameter sein (Indikatorwert usw.), es können mehr sein
Sie haben nun festgestellt, dass die Indikatoren einige Werte aufweisen und Sie wissen, welche Strategie Sie anwenden müssen. Und das wird mit etwas Glück noch jahrelang so bleiben.
Das ist der Scheiß, den ich auf der Grundlage deiner Kleber geschrieben habe.
Es ist einfach ein besseres Ergebnis, aber es kann kombiniert werden.
Außerdem funktioniert die Raupe (obwohl man sie nicht mehr braucht).
Wenn der Kurs zu diesem Zeitpunkt so gelaufen wäre, hätte der Indikator sehr gut funktionieren können, denn der Zeitraum ist fast stationär.
Worauf basiert die Clusterbildung? Wie lautet die Stunde und Minute?
Und was ist eine Qualitätsbewertung?Oder ich verstehe es wieder nicht????
die Raupe kann VOR der Vorbehandlung verwendet werden, so dass man sich mit Nutella einschmieren und mit Champagner übergießen kann
Nach welcher Uhrzeit und Minute wurde die Gruppierung vorgenommen?
durch R^2 auf die Verklebung der Summe der Returnees - Metrik. Fällt sie, ist sie -1, steigt sie, ist sie 1.
zwischen all den Stunden und Minuten, ja. Dann können die gleichen Cluster zusammengeklebt werden
Stunden und Minuten als Beispiel, sollten wir es mit Indikatorwerten versuchen
Z.U. wenn es viele Parameter gibt, kann man Genetik verbinden, nicht eine komplette Aufzählung. Aber viele Parameter sind böse.
Dies ist im Grunde eine fertige Handelsstrategie, die ich schon lange mit automatischer Optimierung ausprobieren wollte, bei der wir schnell und garantiert eine Runde bekommen und das Verhalten in kürzester Zeit betrachten, um endgültige Schlüsse zu ziehen. Es ist also folgendermaßen. Sie können sich mindestens stündlich optimieren, und es wird immer noch im Einklang mit dem Haupttrend sein. Nun, im Allgemeinen, wenn Ihr Interesse ist nicht falsch in dieser Frage, ich werde gerne helfen Ihnen, Tests und endgültige Schlussfolgerungen zu machen!!!!!!
Eigentlich ist das mein Kindheitstraum, der seit Neroshels Zeiten unerfüllt geblieben ist.
Die einzige Frequenzanalyse, die meine Aufmerksamkeit verdient, da sie die angemessenste ist und nicht im Widerspruch zu einem einzigen Beweis steht, der für ihre Arbeit spricht. Das war's dann auch schon. Wenn sie gültig ist, wäre das Werk ein Märchen. Es ist nicht wie ein Netz, es funktioniert garantiert für einen mikro-kleinen Zeitraum, nur ein paar Biegungen und ohne Probleme. Auf jeden Fall glaube ich, dass dies das maximale Potenzial der Frequenzanalyse ist.
Hier und jetzt ist es für buchstäblich nicht lange Zeit garantiert.
Mehr kann die Frequenzanalyse nicht leisten, da es bei mittleren Entfernungen keine Fische in den Frequenzen gibt. Das ist der Punkt, an dem Max nicht widersprechen kann.
Du Mistkerl Maxim, es war meine Idee :-)
Welcher ist es? Um mit Nutella bedeckt zu werden? 🤔
))))