Der MQL5-Community-App-Shop ist ein anschauliches Beispiel dafür. Hinter der Marke MQL5 steht eine professionelle Handelsplattform - MetaTrader5 - und eine große Gemeinschaft von Händlern und Programmierern. In diesem Shop gibt es also eine Abteilung für neuronale Netzwerklösungen, und dort gibt es eine Menge Bots, aber keiner von ihnen ist echt. Nach den Regeln ist es nicht erlaubt, einen Bot hinzuzufügen, der neuronale Netze verwendet. Es fällt mir schwer, das zu glauben, aber es ist wahr. Durch das Verbot des Anschlusses einer externen API entfällt die Möglichkeit, neuronale Netze zu verwenden, und die in MQL5 integrierten Tools funktionieren in der Praxis nicht. Ich habe dieses Problem mit dem technischen Support von MQL5 besprochen, aber keine klare Antwort erhalten.
Dies ist entweder ein Anschlag auf Metaquotes oder Unprofessionalität des Autors.
Wahrscheinlich handelt es sich eher um primitives Marketing mit dem Versuch, für ein Produkt zu werben, von dem ich nicht weiß, zu welcher Kategorie es gehört.
...Ja, ich erinnere mich! Ich habe kürzlich auf demselben Hubra über eine App gelesen, die anhand eines Fotos/Bildes die Nationalität bestimmt, und in einem Kommentar hieß es : "Ihnen wurde ein Unterhaltungsprodukt versprochen, kein wissenschaftliches Programm. ))))
Ähm, wie ist es... Sind Sie krank?
;)
Was ist an dem Zitat im Wesentlichen falsch?
es ist nicht richtig, dass die Sprache keine neuronalen Netze unterstützt und dass etwas verboten isthttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market
Mit Ihrer Aussage stellen Sie die Arbeit der Autoren der Artikel in Fragehttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles
Beachten Sie, dass einige dieser Produkte auf dem Marktplatz von Autoren von Artikeln eingestellt werden, Material aus Artikeln kostenlos eingestellt wird und viele Lösungen aus Artikeln einfach wiederholt und auf dem Marktplatz eingestellt werden können.
OK, das ist Ihre Sache, aber imho haben Sie sich eine Anti-Werbung geleistet!
es ist nicht richtig, dass die Sprache keine neuronalen Netze unterstützt und etwas verboten ist
Ich habe mir die Liste der Produkte angesehen. Der erste in der Liste nach Relevanz hat einen Kommentar und der ist ohne Text und der ist von 2014, seitdem ist nichts Relevantes mehr erschienen?
Der Artikel ist ebenfalls von 2014, seitdem ist viel Wasser geflossen...
Ich denke, wir sollten nicht beleidigt sein, sondern uns die Kritik anhören und uns schneller ändern. MQL5 crypto ist bereits verloren, neuronets wird auch vorbeigehen.
es ist nicht richtig, dass die Sprache keine neuronalen Netze unterstützt und etwas verboten ist
Mein Roboter ist gestern unter Qualen gestorben ))
Sie haben 20-30 Netzwerke in Betrieb, ich hatte 696 :)
Ich meine, es wird nicht ewig dauern. Lernen Sie, den Moment zu erkennen, in dem Sie zu erröten beginnen. Und ja, die Arbeit mit NS auf dem Markt bedeutet, sie zweimal pro Woche zu trainieren.... Ich habe nicht immer Zeit zu trainieren, also lasse ich den Moment des Eintauchens aus...
Das Komische daran ist, dass er starb, nachdem ich ihn mit neuen Daten trainiert hatte...
Ich habe auch bemerkt, dass der Roboter nach dem Training nicht immer sofort normal zu handeln beginnt, manchmal muss man einen oder zwei Tage auslassen und dann...
Ich werde es veranschaulichen...
irgendwo
1) hier habe ich komplett umgeschult
2) Der Roboter machte einen kleinen Gewinn und leerte sich dann
3) aber nach einem Tag oder so begann es wieder Geld zu verdienen.
Handelt Ihr Roboter normalerweise sofort?
Übrigens, mein Ansatz ist dem Ihren sehr ähnlich
EH... Ich erkenne mich wieder, als ich jung war :-). Wirklich erinnert, jetzt trainieren Sie den Roboter und führen Sie einen Test auf die gesamte Zitat Geschichte. Und Sie werden sehen, dass die Gleichgewichtskurve tatsächlich stetig nach unten und dann wieder nach oben geht. Es kann also nach oben oder unten gehen, aber es wird schwierig sein, die zweite Ebene des neuronalen Netzes zu verfolgen. Ich trainiere also ein Polynom und mache es zu einer Basisstrategie, indem ich verfolge, wie seine Parameter funktionieren, und Vorhersagen für den Anfang der Menge mache. Dies ist ein Ansatz. Und die andere ist, wenn man nach dem Training die TS stabil bekommt, auch wenn es nicht für lange Zeit ist. Der Hauptindikator auf dem Markt ist nicht der Gewinn, sondern die Stabilität des Gewinns, im zweiten Fall müssen wir 80% der profitablen TS erreichen. Das heißt, maximal 2 Verluste innerhalb von 10 Wochen. Aber wie die Praxis zeigt, kann man im Allgemeinen nicht verlieren. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden ist, dass der Markt im Allgemeinen nicht sehr profitabel ist. Ich bin zu mir gekommen.
In der Tat haben Sie eine Annäherung mit Polynom Ihrer Serie, die als eine grundlegende Strategie verwendet werden kann, es ist ein Indikator. Bauen Sie es auf die ganze Geschichte und Sie werden überrascht sein :-)