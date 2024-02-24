Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1663
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wenn du praktisch sein willst, solltest du 5 Jahre lang in einem Kloster leben, dir alle Vorteile versagen, dann kommt das Geld von alleine 😁.
Es könnte auch das Geld aus dem Verkauf der Wohnung sein, das an den Abt geht.)
Ich bin überrascht, dass Sie nicht daran erstickt sind.)
Tee......
Tee......
choleretisch)
Es gibt Tiere, die sich ihrer selbst bewusst sind, die um ihre Verwandten trauern und sie begraben - ja, sie verlieren den Körper und vor allem den KÖRPER in seiner Struktur. Alles in allem kann in einer Substanz wie der Großhirnrinde der Intellekt entstehen, der die Seele als Abwehrmechanismus gegen das drohende Unheil erfunden hat, eine mentale Abwehr. Und das alles nur deshalb, weil man in der Lage war, sich zu identifizieren, sich in andere hineinzuversetzen. Sich in die Haut eines anderen zu versetzen. Ich weiß nicht, ob die Tiere von uns denken: "Ach, wenn ich dieser Riese wäre, der mich ewig füttert, würde ich leben. "Schau mal, was für eine Tussi du mitgebracht hast, lass mich auf ihrem Schoß sitzen. Glaubst du, dass sie so reden würden? :-))))))))))))))))))))))))))
es gibt Tiere, die ein viel schnelleres und flexibleres Gedächtnis haben und die menschliche Sprache verstehen und selbst sprechen können (soweit es ihr Sprachapparat zulässt). So sieht die Struktur dieser Substanz wie ein Schwamm aus elektrifizierten Kugeln aus, die Größe kleiner Moleküle, die untereinander durch viele Verbindungen verbunden sind, und jeden Tag verliert der Mensch 100000 solcher Verbindungen und findet ebenso viele, das heißt, unser Schwamm ist nicht nur elektrifiziert und jede Sekunde ändert jedes Molekül die Ladung. Jedes Molekül hat die Zahl -100...+100. Und in dieser Wolke kocht die Rechnung. Diese Anzahl von Anleihen macht etwa 0,00000001 der Gesamtzahl aus, also... nur zum Raten :-)
Es gibt Tiere, die in ihrem Wortschatz mehr Wörter haben, als in jeder menschlichen Sprache.
Der Geist ist eine sehr unbegreifliche Sache, und sein Ausmaß ist schwer zu quantifizieren. Aber hier stimme ich nicht zu, es gibt eine Menge Metriken wie die Neuronenübertragungsrate, ihren Zustand + psychologische Testmetriken + einen Haufen Zeug. und ja, sie sterben, aber andere kommen an ihre Stelle, solange das biologische System in einem funktionierenden Zustand ist.
Verdammt noch mal, Maxime, du hast es erwähnt. Ich habe heute den ganzen Tag über dieses Video nachgedacht, und ich habe euch etwas zu sagen, meine Herren: Es riecht heute nach Frühling, es gibt viele Pfützen, und die Sonne ist so warm. Ich möchte, dass es ein warmer Tag wird.
Verdammt, Maxim, du hast das Thema angesprochen. Ich habe heute den ganzen Tag über dieses Video nachgedacht, und ich habe euch etwas zu sagen, meine Herren: Es riecht heute nach Frühling, es gibt viele Pfützen, und die Sonne ist so warm. Ich möchte, dass dieser Tag warm ist.
Das war nicht ich, sondern Alexej hat das mit dem Bewusstsein angefangen.)
Ich war es nicht, Alexej hat es mit dem Bewusstsein angefangen)
Verdammt noch mal, Maxim, du hast es angesprochen. Heute habe ich wieder den ganzen Tag über dieses Video nachgedacht und ich muss euch etwas sagen, meine Herren: Ich habe heute den Frühling gerochen, viele flüssige Pfützen und die Sonne ist so warm. Ich möchte, dass dieser Tag warm ist.
durch den Körper verlieren? - Tiere den Kürzeren ziehen?)))
Der Mensch unterscheidet sich von den Tieren nur in der Art der Zivilisation - der technischen Zivilisation, sonst nichts - und ist in vielerlei Hinsicht unterlegen, in der Geschwindigkeit der Reaktion und des Denkens, in der Stärke und Schärfe der Wahrnehmung der Sinne.
Die technogene Zivilisation gibt dem Menschen Anlass, sich für überlegen zu halten, die Tiere interessieren sich einfach nicht für das, was der Mensch tut.)) Natürlich spreche ich nicht von minderwertigen Lebewesen wie den Ameisen, obwohl sie im Amazonas-Dschungel die schrecklichsten und wildesten Biester sind. Aber selbst diese primitiven Lebewesen, die Ameisen (einige Arten), haben ihre eigenen Farmen, ähnlich wie Kuhherden (Blattläuse, Raupen und andere Insekten, die die Ameisen züchten und anbauen) und Agropflanzen (sie bauen Pilze und Pflanzen als Nahrung an).
Aber das reicht jetzt, denke ich))
durch den Körper verlieren? - Tiere den Kürzeren ziehen?)))
Der Mensch unterscheidet sich von den Tieren nur in der Art der Zivilisation - der technologischen Zivilisation, nichts anderes, und in vielerlei Hinsicht minderwertig, in der Geschwindigkeit der Reaktion und des Denkens, der Stärke und Schärfe der Wahrnehmung der Sinne.
Natürlich spreche ich nicht von niederen Lebewesen wie Ameisen, obwohl sie im Amazonasdschungel die schrecklichsten und wildesten Tiere sind. obwohl selbst diese primitiven Lebewesen, die Ameisen (einige Arten), ihre eigenen Farmen haben, analog zu Kuhherden (Blattläuse, Raupen und andere Insekten, die Ameisen züchten und anbauen) und Agropflanzen (sie bauen Pilze und Pflanzen als Nahrung an).
Aber das reicht jetzt, denke ich))
Andrejka Dummerchen, dir wird gesagt, dass sie alle im Körperbau verlieren, rein körperlich oder einfach Pech haben. Ein Delfin hat genau das gleiche Gehirn wie ein Mensch, d. h. Delfine denken wie Menschen und wissen um ihre Unterlegenheit in Bezug auf ihren eigenen Körperbau? Das ist auch aus dem Video von Maksim, da war irgendwo ein Vortrag. Aber davon habe ich nicht gesprochen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Materialschwamm in den Händen, der aus Kugeln besteht. Jede Kugel hat eine Zahl, die von den Zahlen abhängt, die sie von anderen Neuronen erhält, und sie gibt ihre Zahl an die anderen drei weiter. Diese Kugel hat die Größe eines Moleküls, so dass ein Schwamm von der Größe zweier Telefone keine Queue-Wolke ist, sondern in seiner Struktur einem Schwamm ähnelt, in dem das Leben brodelt, weil die Kugeln ständig ihre Werte ändern, und zwar zu unterschiedlichen Zeiten. Einmal ausgelöst, werden sie es immer wieder tun, solange es eine entsprechende Bestimmung gibt. Das heißt, sie stehen als Nullen vor dem Start. Sie haben eine ganze Wolke davon in ihren Händen. Sie stehen also da, und wenn man einem Neuron einen kleinen Schlag ins Gesicht versetzt, dann bricht es durch. Sie haben es aufgeweckt. Und diese Wolke wird sich langsam ihren Platz zurückerobern, der schließlich alles ausfüllen wird, der Schwamm wird verstopft sein, aber das ist Fakt. Man wippt zu einem hin, der Rest steht und erst mit der Zeit nehmen immer mehr Neuronen an der Vizmenation teil. Es wäre interessant, einen solchen Lauf zu beobachten......
Und stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Block Kortex, künstlichen Kortex natürlich. Eine ein Meter lange Stange, die wir auf der einen und auf der anderen Seite laufen lassen. Ziehen Sie jeweils ein Neuron von jeder Seite ein. Ich frage mich, was sie einander sagen werden, wenn sie sich treffen???? :-)))))))))))))
Komisch, selbst eine scheinbar starre Säge, und der Algorithmus hält...
Andreyka Dummerchen, dir wird gesagt, dass sie alle in der Körperstruktur verlieren, rein physisch oder einfach Pech haben. Ein Delphin hat genau das gleiche Gehirn wie ein Mensch, d.h. Delphine denken wie Menschen und wissen um ihre Unterlegenheit in Sachen eigener Körperbau? Das ist auch aus dem Video von Maksim, da war irgendwo ein Vortrag. Aber ich habe nicht darüber gesprochen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Materialschwamm in den Händen, der aus Kugeln besteht. Jede Kugel hat eine Zahl, die von den Zahlen abhängt, die sie von anderen Neuronen erhält, und sie gibt ihre Zahl an die anderen drei weiter. Diese Kugel hat die Größe eines Moleküls, so dass ein Schwamm von der Größe zweier Telefone keine Queue-Wolke ist, sondern in seiner Struktur einem Schwamm ähnelt, in dem das Leben brodelt, weil die Kugeln ständig ihre Werte ändern, und zwar zu unterschiedlichen Zeiten. Einmal ausgelöst, werden sie es immer wieder tun, solange es eine entsprechende Bestimmung gibt. Das heißt, sie stehen als Nullen vor dem Start. Sie haben eine ganze Wolke davon in ihren Händen. Sie stehen also da, und wenn man einem Neuron einen kleinen Schlag ins Gesicht versetzt, dann bricht es durch. Sie haben es aufgeweckt. Und diese Wolke wird sich langsam ihren Platz zurückerobern, der schließlich alles ausfüllen wird, der Schwamm wird verstopft sein, aber das ist Fakt. Man wippt zu einem hin, der Rest steht und erst mit der Zeit nehmen immer mehr Neuronen an der Vizmenation teil. Es wäre interessant, einen solchen Lauf zu beobachten......
Und stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Block Kortex, künstlichen Kortex natürlich. Eine ein Meter lange Stange, die wir auf der einen und auf der anderen Seite laufen lassen. Ziehen Sie jeweils ein Neuron von jeder Seite ein. Ich frage mich, was sie einander sagen werden, wenn sie sich treffen???? :-)))))))))))))
Sie sind ein fantasierender Narr, Sie wissen nichts über Biologie und Neurophysiologie.