Ich brauche nichts zu sagen - würden Sie sich dann besser fühlen?
OK, nehmen wir an, dass ausgedünnte Zecken vorhergesagt werden können, aber was nützt es, 1-2 Zecken vorherzusagen, wenn es um die Höhe der Provision geht.
Warum sollte man nicht versuchen, größere Zeitrahmen auszudünnen, z. B. mit einem Zickzack oder etwas Ähnlichem, so dass nur die Extrema der Preisfunktion übrig bleiben, oder die Spektrumanalyse für denselben Zweck einsetzen?
Das ist es, was ich sage, das ist genau das, worauf Doc gestoßen ist - bei ausgedünnten Reihen war die Vorhersagefähigkeit hoch, aber alles wurde von der Streuung und der Provision aufgefressen. Also begann er, sich immer mehr auszudünnen... Ich fürchte, dass er dabei die Nichtlinearität der Zeit verloren hat, zu reinem SB kam und frustriert wurde... Das ist leider auch möglich...
Also los,Alexander_K
Oder rechtfertigen Sie mein Fehlverhalten mit Beweisen (ein Screenshot des Handels eines anderen ohne Spitznamen ist kein Beweis für Ihre Richtigkeit)
Das ist ein schwerwiegender Vorwurf, denn den Code eines anderen als den eigenen auszugeben und das Eigenkapital eines anderen zu zeigen, ist wohl das Niederträchtigste und Verwerflichste, was ein Algotrader tun kann, für die ewige Hülle.
:)) Keine Sorge, Meister der coolen Posts in Stil und Inhalt - das Signal ist von mir, ich habe es nur versteckt, um die Gemüter der Leidtragenden nicht zu erregen.
Schau, es ist nicht so kompliziert...
Sie nehmen den Preis
Zickzack oder etwas Ähnliches, ich verwende etwas anderes (Perceptually Important Points)
dann bleiben nur die Extremwerte übrig, die Zwischenwerte werden entfernt
erhalten Sie 17 Punkte von den ursprünglich hundert. Jetzt differenzieren Sie
Jetzt erhalten wir Ihre bevorzugte "stationäre" Reihe mit normalen Bereichen von zehn oder hundert Punkten.
Mein Netz funktioniert mit solchen Daten viel besser als mit allen anderen, die ich ausprobiert habe, aber ich habe schon viele Dinge ausprobiert.
Und dann kann man dort schneiden oder damit machen, was man will.
Na, toll. Habe ich ein Problem mit diesem Ansatz?! Setzen Sie ein Zeichen - lassen Sie auch die leidenden Menschen verdienen.
Ich zeige Ihnen, wie Sie die Punkteverteilung in Ihren Reihen erhöhen können, ich brauche sie nicht... Ich arbeite mit Ebenen und erkenne (vorerst) nichts anderes an, also erkenne ich Ihre Ansätze nicht an, weil sie (Konvertierungen) alle Informationen über Ebenen löschen
Aber schließlich beschäftigt sich fast niemand in diesem Thread mit der Vorverarbeitung von Eingangsdaten. Und doch hat Koldun schon vor 1000 Seiten gesagt, dass dies die wichtigste Phase ist, und es ist das wichtigste Geheimnis aller Meister des MoD. Und du musst lernen, auf Warlock zu hören.
Die ganze Ironie besteht darin, dass, was immer der Meister sagt, das Gegenteil ist, er versucht, in die Irre zu führen, oder einfach nur wieder einmal die Reinheit seines unübertroffenen Genies zu demonstrieren.
Die Ironie dabei ist, dass keine Umstellung besser lehren kann als die ursprünglichen Zitate ohne Umstellung. Ich habe Beispiele genannt. Das Problem ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Daten zu skalieren, aber jede Skalierung tötet die Informationen. So entsteht ein Teufelskreis, aus dem man nicht so leicht wieder herauskommt.
Der Zauberer ist wahrscheinlich an manchen Orten ein Trickbetrüger - deshalb ist er ja ein Zauberer. Aber er hat mir geholfen, einige Dinge zu verstehen. Im Allgemeinen überspringe ich euren Scheiß - denn euch beide in diesem Forum zu haben, hat mir Energie gegeben, und dafür bin ich euch dankbar.
Was die Ausdünnung/Vorverarbeitung von Daten betrifft, so bleibe ich bei meiner Meinung: Sie ist notwendig. Aber wir sollten darüber diskutieren.
Es ist kein Streit, nur eine Macke)
Eine Vorverarbeitung ist notwendig, aber verschiedene Arten der Differenzierung verschlechtern irgendwie alle Indikatoren, auch die fraktionierte Differenzierung. Vielleicht ist es notwendig, genau zu machen Ausdünnung Angebote für NS und wählen Sie eine gute Reihe