Ich habe einen halben verdammten Tag damit verbracht, meine übergroße rl-Lib für Oversampling umzuschreiben, aber schließlich habe ich es geschafft... das erste Mal (Oversampling ist automatisch), während ich vorher aus einer Liste von Modellen wählen musste
Ich konnte nichts Gutes mit dem Meta-Markup erreichen, es ist wahrscheinlich nur mehr Buch-Mist, oder es sind meine schlechten Hände/Gedanken...
Aber, natürlich, solche schönen Kurven Art der Ausbildung in einem Monat und dann ein paar Jahre immer ungebremsten Gewinn, wie vor kurzem hier gezeigt, hat noch nicht funktioniert
sehr interessante Ergebnisse
:))) Sie müssen mit der Zeit arbeiten - zwischen den Ticks und beim Ausdünnen einer Serie - mit der Zeit zwischen den Ereignissen. Die Zeit auf dem Markt ist der Gral.
Gibt es ein Signal für Ihre Ausdünnung? Es ist interessant zu beurteilen, ob es die Zeit wert ist.
Arbeiten mit M1-Balken. Der Wald wird sich entscheiden, welche der beiden im nächsten Knoten, am 10. oder am 27. Mai, getrennt werden. Damit wird eine Analogie zur Ausdünnung hergestellt.
Mit der M1 können Sie Ihr ganzes Leben lang arbeiten und alles geht vorbei. Auf einer einheitlichen Zeitskala gibt es reines SB mit einem entsprechenden Ergebnis.
Sie müssen in einem nichtlinearen Koordinatensystem arbeiten. Aber es müssen ja nicht unbedingt Zecken sein :)
Ergebnis:
Lerne, Daddy, solange ich noch lebe.
In einem anderen Thread sagt eine Person, die an der CME gehandelt hat, dass dort Börsenroboter miteinander handeln und fiktive Volumina hinzufügen. Und das tatsächliche Volumen der tatsächlichen Käufer/Verkäufer ist um ein Vielfaches geringer. Jetzt verstehe ich, warum die Lautstärke nur ein Rauschen ist. Echte Volumina könnten nützlich sein, aber sie sind nirgends zu bekommen.
Es ist ein Verrückter.
Die Volumina sagen nichts über die Richtung aus, vor allem nicht bei Futures, denn Futures sind an einen Kassakurs gebunden.
Auf mikrostruktureller Ebene gibt es einige Regelmäßigkeiten wie die Dichte in der Schale.
Echte Mengen könnten etwas bewirken, aber sie sind nirgends zu bekommen.
1. Finden Sie alle, die an 1 Ort handeln.
2. Vergewissern Sie sich, dass die realen Volumina in Ihrem "Modell" tatsächlich eine Wirkung haben.
3. Dokuchi - wenn Sie mm haben, versuchen, seinen Algorithmus zu berechnen, aber man kann es nicht herausfinden, ohne ein Glas gibt)))
