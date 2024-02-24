Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1482
Leider kenne ich das Wesen Ihres TS nicht, ich habe nur die Tatsache festgestellt, ***
Ich werde dich Pinocchio nennen, weil du aus Holz bist )))))
Ich habe die Daten in der letzten Abbildung als Prädiktoren in das SMM eingegeben, ich habe den Preis überhaupt nicht angegeben, der Algorithmus weiß überhaupt nichts über den Preis, ich habe ohne Lehrer trainiert und kein Ziel angegeben, die Anzahl der Zustände im SMM ist nur zwei.
SMM hat es nicht geschafft, schnelle Sprünge wie im vorherigen Bild zu finden, aber es hat es geschafft, die Trendmarktzustände positiv zu markieren.
Die Abbildung zeigt, wie das SMM zwei Marktzustände identifiziert: OOS-Stichproben
Zustand 1 ist rot markiert, Zustand 2 ist grün markiert
Eurodollar 5 min.
Ich glaube, ich habe meinen Gral gefunden...
Hier ist eine große Grafik mit 7500 Punkten
Natürlich ist es nicht perfekt, aber es ist nur der Anfang, es gibt Ebenen als Einstiegspunkte, stoplots, ich denke, dass mit dieser Idee werde ich ein süßes machen
Eurobucks Chart vom 6.12.2018 bis 16.01.19? Wenn man dort einfach ein paar Stäbe einwirft, erhält man ähnliche Signale, an manchen Stellen sogar bessere.
ein Blick in die Zukunfthttps://smart-lab.ru/blog/305752.php
alle Berechnungen in p-ku, ich lade einfach einen Vektor von Signalen in tslab, nur um buy-sel als 000110000 zu visualisieren
so überbrücken
Wenn die Preise in ein 2-stelliges oder 8-stelliges System umgewandelt werden, ändert sich dann irgendwie ihre Darstellung für NS oder den Baum?
Zumindest die Netzwerkkonfiguration wird sich ändern, oder?
Wenn wir 8 Bits haben, geben wir 0-255 an 1 Eingang, und wenn wir binär kodieren, dann werden 8 Eingänge und jede 0-1 eingegeben
und die NS-Gewichte werden schärfer sein, die Aktivierungsfunktion wird nur noch an den Rändern wirken
SZY: versuche, das Einmaleins zu lernen ;)
Die Multiplikationstabelle wird nicht für die Benotung verwendet
Ich wollte es nur zum Spaß ausprobieren, vielleicht nicht 8 Eingänge, aber alle 8 Werte in 1
oder Rekursionsdiagramme, z. B. jede Spalte oder Zeile als 010101010
es ist cool, dass mit Gauß-Rauschen und Eingänge werden voll Lärm, aber sonst eine Art von strukturellen Formationen. Und die Eingaben werden binarisiert, zumindest teilweise, was das Überschwingen reduzieren kann.
aber wenn Sie die Spalten oder Zeilen eingeben, ist es falsch. Wenn jeder Punkt eine eigene Eingabe hat, ist die Dimensionalität zu hoch.
Ich habe etwas Ähnliches versucht, das Ergebnis war dasselbe wie bei dem Preis
Ich habe etwas Ähnliches versucht, das Ergebnis war dasselbe wie bei dem Preis
zu erwarten ist )
Bin gerade die Optionen durchgegangen, wie man den Preis ohne Normalisierung skalieren kann, ewiges Gezeter
Ich habe es sogar einmal in Buchstaben umgewandelt), gibt es eine SAX-Methode