Calcula o inverso da função de distribuição exponencial com parâmetro mu para a probabilidade probability. Em caso de erro, retorna NaN.
double MathQuantileExponential(
double MathQuantileExponential(
double MathQuantileExponential(
bool MathQuantileExponential(
Parâmetros
probability
[in] Valor da probabilidade da variável aleatória.
probability[]
[in] Matriz com valores da probabilidade da variável aleatória.
mu
[in] Parâmetro de distribuição (valor esperado).
tail
[in] Sinalizador de cálculo, se for false, o cálculo é realizado para a probabilidade 1.0 - probability.
log_mode
[in] Sinalizador de cálculo, se log_mode=true, o cálculo é realizado para a probabilidade Exp(probability).
error_code
[out] Variável para obter o código de erro.
result[]
[out] Matriz com os valores dos quantis.