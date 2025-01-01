DocumentazioneSezioni
Per la specificataprobabilità, la funzione calcola il valore della funzione inversa distribuzione esponenziale con parametro MU. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileExponential(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

double  MathQuantileExponential(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione inversa distribuzione esponenziale con parametro MU. In caso di errore restituisce false. Analogo di qexp() in R.

double  MathQuantileExponential(
   const double& probability[],  // array con i valori della proabilità della variabile random
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore della funzione inversa distribuzione esponenziale con parametro MU. In caso di errore restituisce false.

bool  MathQuantileExponential(
   const double& probability[],  // array i valori della probabilità della variabile random
   const double  mu,             // parametro della distribuzione (valore atteso)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Parametri

probability

[in] Valore Probabilità della variabile casuale.

probability[]

[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.

mu

[in]  Parametro della distribuzione (valore atteso).

tail

[in]  Flag del calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.

log_mode

[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out] Array con valori di quantili.