MathQuantileExponential

Рассчитывает значение обратной функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

int& error_code

);

Рассчитывает значение обратной функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qexp() в R.

double MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает значение обратной функции экспоненциального распределения вероятностей с параметром mu для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

double& result[]

);

Параметры

probability

[in] Значение вероятности случайной величины.

probability[]

[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.

mu

[in] Параметр распределения (математическое ожидание).

tail

[in] Флаг расчета, если false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.

log_mode

[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).

error_code

[out] Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out] Массив со значениями квантилей.