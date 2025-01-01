MathQuantileExponential

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction exponentielle inverse avec le paramètre mu. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileExponential(

const double probability,

const double mu,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution exponentielle inverse avec le paramètre mu. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qexp() dans R.

double MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution exponentielle inverse avec le paramètre mu. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileExponential(

const double& probability[],

const double mu,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

mu

[in] Paramètre de la distribution (valeur attendue).

tail

[in] Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.