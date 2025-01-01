DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution exponentielleMathQuantileExponential 

MathQuantileExponential

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction exponentielle inverse avec le paramètre mu. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileExponential(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

double  MathQuantileExponential(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution exponentielle inverse avec le paramètre mu. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qexp() dans R.

double  MathQuantileExponential(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution exponentielle inverse avec le paramètre mu. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathQuantileExponential(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  mu,             // paramètre de la distribution (valeur attendue)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Paramètres

probability

[in]  Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in]  Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

mu

[in]  Paramètre de la distribution (valeur attendue).

tail

[in]  Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in]  Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs des quantiles.