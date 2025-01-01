- MathProbabilityDensityBinomial
MathProbabilityDensityBinomial
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
|
double MathProbabilityDensityBinomial(
|
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (probability mass function) der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dbinom() in R.
|
bool MathProbabilityDensityBinomial(
|
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
n
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).
p
[in] Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.