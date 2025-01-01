MathProbabilityDensityBinomial

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityBinomial(

const double x,

const double n,

const double p,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double MathProbabilityDensityBinomial(

const double x,

const double n,

const double p,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (probability mass function) der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dbinom() in R.

bool MathProbabilityDensityBinomial(

const double& x[],

const double n,

const double p,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (probability mass function) der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathProbabilityDensityBinomial(

const double& x[],

const double n,

const double p,

double& result[]

);

Parameter

x

[in] Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

n

[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).

p

[in] Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).

log_mode

[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.