- MathProbabilityDensityBinomial
- MathCumulativeDistributionBinomial
- MathQuantileBinomial
- MathRandomBinomial
- MathMomentsBinomial
MathMomentsBinomial
Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der Binomialverteilung mit den Parametern n und p.
|
double MathMomentsBinomial(
Parameter
n
[in] Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).
p
[in] Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).
mean
[out] Variable des Mittelwertes.
variance
[out] Variable der Varianz.
skewness
[out] Variable der Schiefe.
kurtosis
[out] Variable der Kurtosis.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.