Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  n,             // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,             // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
   const bool    tail,          // lag der Berechnung, wenn true, dann wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Zufallsvariable den Wert x übersteigt
   const bool    log_mode,      // Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

double  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen
   const double  n,             // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,             // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der negativen Binomialverteilung mit den Parametern r und p für den Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu pweibull() in R.

bool  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  n,              // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
   const bool    tail,           // Flag der Berechnung, wenn true, dann wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass die Zufallsvariable den Wert x übersteigt
   const bool    log_mode,       // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
#   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Binomialverteilung mit den Parametern n und p für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathCumulativeDistributionBinomial(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  n,              // Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests)
   const double  p,              // Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test)
#   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

n

[in]  Parameter der Verteilung (Anzahl der Tests).

p

[in]  Parameter der Verteilung (Erfolgswahrscheinlichkeit für jeden Test).

tail

[in]  Flag der Berechnung, Wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, Wenn log_mode=true, dann wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit zurückgegeben.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion.