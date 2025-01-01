- MathProbabilityDensityBeta
MathProbabilityDensityBeta
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.
double MathProbabilityDensityBeta(
double MathProbabilityDensityBeta(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für ein Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dbeta() in R.
bool MathProbabilityDensityBeta(
Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Betaverteilung mit den Parametern a und b für ein Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.
bool MathProbabilityDensityBeta(
Parameter
x
[in] Wert der Zufallsvariablen.
x[]
[in] Array mit den Werten der Zufallsvariablen.
a
[in] Der erste Parameter der Betaverteilung (shape 1).
b
[in] Der zweite Parameter der Betaverteilung (shape 2)
log_mode
[in] Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeitsdichte berechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array der Werte der Funktion der Wahrscheinlichkeitsdichte.