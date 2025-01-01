CreateSugenoFunction

Erstellt die lineare Funktion nach Sugeno für dieses System.

CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(

const string name,

const double& coeffs[]

)

Parameter

name

[in] Name der Funktion.

coeffs[]

[in] Koeffizienten der Funktion.

Rückgabewert

Lineare Funktion nach Sugeno.

Hinweis

Die Größe des Arrays für Koeffizienten kann gleich der Anzahl der Eingabevariablen oder größer um eins sein. Im ersten Fall wird das freie Glied der linearen Funktion nach Sugeno gleich Null sein, und im zweiten — gleich dem letzten Koeffizienten.

CreateSugenoFunction

Erstellt die lineare Funktion nach Sugeno für dieses System.

CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(

const string name,

СList*& coeffs,

const double constValue

)

Parameter

name

[in] Name der Funktion.

coeffs[]

[in] Koeffizienten der Funktion.

Rückgabewert

Lineare Funktion nach Sugeno.