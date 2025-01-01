CreateSugenoFunction
Erstellt die lineare Funktion nach Sugeno für dieses System.
|
CLinearSugenoFunction* CreateSugenoFunction(
Parameter
name
[in] Name der Funktion.
coeffs[]
[in] Koeffizienten der Funktion.
Rückgabewert
Lineare Funktion nach Sugeno.
Hinweis
Die Größe des Arrays für Koeffizienten kann gleich der Anzahl der Eingabevariablen oder größer um eins sein. Im ersten Fall wird das freie Glied der linearen Funktion nach Sugeno gleich Null sein, und im zweiten — gleich dem letzten Koeffizienten.
