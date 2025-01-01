DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIMap<TKey,TValue>Contains 

Contains

Stellt fest, ob eine Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert enthält.

bool Contains(
   TKey    key,      // Schlüssel
   TValue  value     // Wert
   );

Parameter

key

[in]  Schlüssel.

value

[in]  Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es in der Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert gibt, andernfalls false.

Add