Contains

Stellt fest, ob eine Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert enthält.

bool Contains(

TKey key,

TValue value

);

Parameter

key

[in] Schlüssel.

value

[in] Wert.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn es in der Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert gibt, andernfalls false.