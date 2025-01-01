Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekTemplate-Sammlungen von DatenIMap<TKey,TValue>Contains AddContainsRemoveTryGetValueTrySetValueCopyTo Contains Stellt fest, ob eine Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert enthält. bool Contains( TKey key, // Schlüssel TValue value // Wert ); Parameter key [in] Schlüssel. value [in] Wert. Rückgabewert Gibt true zurück, wenn es in der Sammlung ein Schlüssel-Wert-Paar mit dem angegebenen Schlüssel und Wert gibt, andernfalls false. Add Remove