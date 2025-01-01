DokumentationKategorien
Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein.

bool  InsertArray(
   CArrayShort*  src,     // Ein Zeiger auf die Quelle
   int            pos      // Position
   )

Parameter

src

[in]  Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayShort-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Einfügen ist.

pos

[in]  Die Einfügeposition im Array

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht eingefügt werden können.

Beispiel:

//--- example for CArrayShort::InsertArray(const CArrayShort*,int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayShort *src=new CArrayShort;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- insert another array
   if(!array.InsertArray(src,0))
     {
      printf("Array inserting error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete source array
   delete src;
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }