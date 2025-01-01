- Reserve
At
Erhält ein Element an der angegebene Position des Arrays.
|
short At(
Parameter
pos
[in] Position des gewünschten Elements im Array.
Rückgabewert
Elementwert beim Erfolg, SHORT_MAX – beim Versuch ein Element aus nicht vorhandenen Position zu erhalten (in diesem Fall ist der letzte Fehlercode ERR_OUT_OF_RANGE).
Hinweis
Natürlich kann SHORT_MAX ein gültiger Wert des Array-Elements sein, darum überprüfen Sie immer den letzten Fehlercode, wenn Sie solchen Wert erhalten.
Beispiel:
|
//--- example for CArrayShort::At(int)