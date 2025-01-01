DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCArrayShortAssignArray 

AssignArray

Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array.

bool  AssignArray(
   const CArrayShort*  src      // Ein Zeiger auf die Quelle
   )

Parameter

src

[in]  Ein Zeiger auf die Instanz der CArrayShort-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Kopieren ist.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht kopiert werden können.

Beispiel:

//--- example for CArrayShort::AssignArray(const CArrayShort*)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- create source array
   CArrayShort *src  =new CArrayShort;
   if(src==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- add source arrays elements
   //--- . . .
   //--- assign another array
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Array assigned error");
      delete src;
      delete array;
      return;
     }
   //--- arrays is identical
   //--- delete source array
   delete src;
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }