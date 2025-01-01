DokumentationKategorien
DeleteRange

Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays.

bool  DeleteRange(
   int  from,     // Position des ersten Elements
   int  to        // Position des letzten Elements
   )

Parameter

from

[in]  Position des ersten gelöschten Elements im Array.

to

[in]  Position des letzten gelöschten Elements im Array.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn die Elementen nicht gelöscht werden können.

Beispiel:

//--- example for CArrayShort::DeleteRange(int,int)
#include <Arrays\ArrayShort.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayShort *array=new CArrayShort;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- delete elements
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("Delete error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }
