Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCEditOnSetColorBorder 

OnSetColorBorder

Virtueller Handler des Ereignisses "SetColorBorder" (Änderung der Eigenschaft OBJPROP_BORDER_COLOR) des Steuerelements CEdit.

virtual bool  OnSetColorBorder()

Rückgabewert

true - wenn das Ereignis behandelt ist, ansonsten false.