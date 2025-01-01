- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
ReadOnly (Get-Methode)
Erhält den Wert der Eigenschaft "ReadOnly" (nur lesen) des Steuerelements CEdit.
|
bool ReadOnly()
Rückgabewert
Die Eigenschaft "ReadOnly" des Steuerelements CEdit.
ReadOnly (Set-Methode)
Setyt den Wert der Eigenschaft "ReadOnly" (nur lesen) des Steuerelements CEdit.
|
bool ReadOnly(
Parameter
flag
[in] Der neue Wert der Eigenschaft "ReadOnly" des Steuerelements CEdit.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.