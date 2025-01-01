DokumentationKategorien
ReadOnly (Get-Methode)

Erhält den Wert der Eigenschaft "ReadOnly" (nur lesen) des Steuerelements CEdit.

bool  ReadOnly()

Rückgabewert

Die Eigenschaft "ReadOnly" des Steuerelements CEdit.

ReadOnly (Set-Methode)

Setyt den Wert der Eigenschaft "ReadOnly" (nur lesen) des Steuerelements CEdit.

bool  ReadOnly(
   const bool  flag      // Wert
   )

Parameter

flag

[in]  Der neue Wert der Eigenschaft "ReadOnly" des Steuerelements CEdit.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.