int _AppliedTo
Die Variable _AppliedTo erlaubt es, den Typ der Daten festzustellen, anhand welcher der Indikator berechnet wird:
|
Datentyp
|
Wert
|
Beschreibung der Daten, die für die Berechnung des Indikators verwendet werden
|
—
|
0
|
Der Indikator verwendet die zweite Variante des Aufrufs von OnCalculate() - die Daten für die Berechnung werden nicht durch einen bestimmten Puffer oder Datenarray angegeben
|
Close
|
1
|
Close-Preise
|
Open
|
2
|
Open-Preise
|
High
|
3
|
High-Preise
|
Low
|
4
|
Low-Preise
|
Median Price (HL/2)
|
5
|
Mittlerer Preis = (High+Low)/2
|
Typical Price (HLC/3)
|
6
|
Typischer Preis = (High+Low+Close)/3
|
Weighted Price (HLCC/4)
|
7
|
Gewichteter Preis = (Open+High+Low+Close)/4
|
Previous Indicator's Data
|
8
|
Daten des Indikators, der vor diesem Indikator im Chart gestartet wurde
|
First Indicator's Data
|
9
|
Daten des Indikators, der als Erster im Chart gestartet wurde
|
Indicator handle
|
10+
|
Daten des Indikators, der der Funktion iCustom() mithilfe des Handles des Indikators übergeben wurde. Der Wert von _AppliedTo beinhaltet den Handle des Indikators
