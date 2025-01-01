DokumentationKategorien
int _AppliedTo

Die Variable _AppliedTo erlaubt es, den Typ der Daten festzustellen, anhand welcher der Indikator berechnet wird:

Datentyp

Wert

Beschreibung der Daten, die für die Berechnung des Indikators verwendet werden

0

Der Indikator verwendet die zweite Variante des Aufrufs von OnCalculate() - die Daten für die Berechnung werden nicht durch einen bestimmten Puffer oder Datenarray angegeben

Close

1

Close-Preise

Open

2

Open-Preise

High

3

High-Preise

Low

4

Low-Preise

Median Price (HL/2)

5

Mittlerer Preis = (High+Low)/2

Typical Price (HLC/3)

6

Typischer Preis = (High+Low+Close)/3

Weighted Price (HLCC/4)

7

Gewichteter Preis = (Open+High+Low+Close)/4

Previous Indicator's Data

8

Daten des Indikators, der vor diesem Indikator im Chart gestartet wurde

First Indicator's Data

9

Daten des Indikators, der als Erster im Chart gestartet wurde

Indicator handle

10+

Daten des Indikators, der der Funktion iCustom() mithilfe des Handles des Indikators übergeben wurde. Der Wert von _AppliedTo beinhaltet den Handle des Indikators

 

Beispiel:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
 { 
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Label1Buffer,INDICATOR_DATA);
// Typ der Daten abfragen, anhand welcher der Indikator berechnet wird
   Print("_AppliedTo=",_AppliedTo);
   Print(getIndicatorDataDescription(_AppliedTo));
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Beschreibung der Daten, auf welchen der Indikator berechnet wird |
//+------------------------------------------------------------------+
string getIndicatorDataDescription(int data_id)
 { 
   string descr="";
   switch(data_id)
    { 
      case(0):descr="It's first type of OnCalculate() - no data buffer";
         break;
      case(1):descr="Indicator calculates on Close price";
         break;
      case(2):descr="Indicator calculates on Open price";
         break;
      case(3):descr="Indicator calculates on High price";
         break;
      case(4):descr="Indicator calculates on Low price";
         break;
      case(5):descr="Indicator calculates on Median Price (HL/2)";
         break;
      case(6):descr="Indicator calculates on Typical Price (HLC/3)";
         break;
      case(7):descr="Indicator calculates on Weighted Price (HLCC/4)";
         break;
      case(8):descr="Indicator calculates Previous Indicator's data";
         break;
      case(9):descr="Indicator calculates on First Indicator's data";
         break;
      default: descr="Indicator calculates on data of indicator with handle="+string(data_id);
         break;
     }
//---
   return descr;
  }

