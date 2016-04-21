CodeBaseKategorien
Up and Down Indikator - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Dieser Indikator erlaubt es die Aktivität des Marktes zu verfolgen.

Der Indikator zeigt Kerzen in einer Dimension. Die Farbe wird automatisch an das aktuelle Tickvolumen angepasst.

Abbildung:

Up and Down Indikator

Up and Down Indikator


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/87

