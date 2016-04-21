Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Up and Down Indikator - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1957
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Dieser Indikator erlaubt es die Aktivität des Marktes zu verfolgen.
Der Indikator zeigt Kerzen in einer Dimension. Die Farbe wird automatisch an das aktuelle Tickvolumen angepasst.
Abbildung:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/87
