MetaTrader 5
Color Parabolic SAR - Indikator für den MetaTrader 5
- 1747
Der Parabolic SAR mit Farben.
Der technische Indikator Parabolic SAR wurde für die Analyse von Trendmärkten entwickelt. Der Indikator wird auf dem Kurschart erstellt. Dieser Indikator gleicht dem Gleitenden Durchschnitt. Der einzige Unterschied ist dass sich der Parabolic SAR sich mit größerer Beschleunigung bewegt und seine Position relativ zum Kurs verändern kann. Der Indikator verläuft unter dem Kurs in Bullenmärkten (Aufwärtstrend), über den Kursen in Bärenmärkten (Abwärtstrend).
Kreuzt der Kurs die Linie des Parabolic SAR, wechselt der Indikator die vertikale Position und seine Werte werden auf der anderen Seite des Kurses weiterlaufen. Findet solch ein Wechsel statt fungiert der Höchst- oder Tiefstkurs der vorherigen Periode als Startpunkt. Wenn der Indikator die Position wechselt ist dies ein Signal für das Ende des Trends (Korrektur- oder Seitwärtsphase) oder der Trendumkehr.
