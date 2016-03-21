CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Digital High Pass (KGHP) - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
679
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
KGSP.mq4 (25.34 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: newdigital

Digital High Pass (KGHP) Indikator.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7826

Bears Power Bears Power

Bears power Oszillator (Bears Power, Bears) - Trend folgender Indikator.

IDT trading scripts IDT trading scripts

Hier sind einige Skripts in einem Zip-Archiv welche hilfreich für der Intraday-Handel sein könnten. Mit ihnen können Sie sehr schnell auf Marktveränderungen reagieren.

Indicator of Volatility Change Indicator of Volatility Change

Volatilität ist eine Standardabweichung.

KAGI-1 KAGI-1

KAGI-1 Indikator.