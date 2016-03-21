Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Digital High Pass (KGHP) - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 679
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: newdigital
Digital High Pass (KGHP) Indikator.
Digital High Pass (KGHP) Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7826
Bears Power
Bears power Oszillator (Bears Power, Bears) - Trend folgender Indikator.IDT trading scripts
Hier sind einige Skripts in einem Zip-Archiv welche hilfreich für der Intraday-Handel sein könnten. Mit ihnen können Sie sehr schnell auf Marktveränderungen reagieren.
Indicator of Volatility Change
Volatilität ist eine Standardabweichung.KAGI-1
KAGI-1 Indikator.